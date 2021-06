Junge Gießener kämpfen weltweit gegen Ungerechtigkeiten bei Kindern

Sind gemeinsam mit ihren Mitstreitern bereits in Afrika aktiv: Jannis Datz (l.) und Gökhan Aydemir. Foto: Hopper

GIESSEN - Gießen ist um einen gemeinnützigen Verein reicher. Grund dafür sind vier junge Männer aus der Region, die sich im Januar dieses Jahres zu "Fortune Bell e.V." zusammengeschlossen haben. Zusammen wollen sie Hilfsprojekte für Kinder organisieren - und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Das selbsterkorene Ziel liest sich nicht schlecht. So heißt es auf der Startseite der eigenen Webseite: "Fortune Bell e.V. möchte Ungerechtigkeiten, die durch Herkunft, Krankheit und andere Lebensumstände zustande kommen, entgegenwirken." Ob das für einen Verein, der erst wenige Monate alt ist, nicht etwas ambitioniert ist? "Nein", findet Gökhan Aydemir und lächelt selbstbewusst. "Greif nach dem Mond und du landest unter Sternen."

Knapp zwei Jahre vorher war er es, der für die Initialzündung des Projektes gesorgt hat. Ohne größere Vorkenntnisse organisierte er eine private Spendenaktion und flog mit den gesammelten Geldern nach Tansania, um damit die Bevölkerung eines lokalen Dorfes zu unterstützen. "Ich habe mir ein Ticket gebucht, bin nach Afrika geflogen und habe mir alles vor Ort angeschaut", erzählt Aydemir.

Vor Ort Team aufgebaut

Was er vor Ort vorfand, hat ihn nachhaltig geprägt. Von den Menschen und den Problemen, mit denen sie zu kämpfen haben, zeigt er sich sichtlich berührt. Besonders beeindruckt war Aydemir von der Begegnung mit einer Schweizer Nonne. "Eine geniale Frau", erinnert er sich. "Sie ist mittlerweile seit über 30 Jahren vor Ort und kümmert sich um Kinder." Schnell habe er gemerkt, dass die Reise etwas in ihm verändert hat. "Das ist danach in mir gewachsen", erklärt er im Rückblick.

Ein Jahr später folgte die zweite Reise nach Tansania, wenige Monate später dann der Zusammenschluss mit seinen Freunden Jannis Datz, Moritz Weber und Ishak Yildiz. "Wir haben uns zusammengesetzt und uns alles überlegt. Wir haben schnell gemerkt, dass bei uns dasselbe Feuer brennt", berichtet Aydemir. "Zu viert ist dann die Idee entstanden, einen gemeinnützigen Verein zu gründen, um das Ganze zu vergrößern und mehr Projekte unterstützen zu können", ergänzt Datz. Letzterer übernahm den ersten Vorsitz, Weber die IT-Planung. Yildiz wurde zum Kassenwart, Aydemir zum Projektverantwortlichen vor Ort. Der Vereinsname geht auf eine Idee von Aydemir zurück. "Auf 'Fortune Bell' kamen wir durch 'fortune cake', also das englische Wort für Glückskeks", erklärt er. "Glocke, auf Englisch 'bell', ist mein Spitzname. Das haben wir dann zusammengefügt."

Nur wenige Monate nach der Gründung startete in diesem Frühjahr die erste gemeinsame Aktion. Wieder ging es nach Tansania, wieder in das Dorf, das Aydemir bereits besucht hatte. "Dadurch, dass ich bereits zwei Mal da war, habe ich mir vor Ort ein Team aufbauen können", erklärt er. Mithilfe lokaler Unterstützer und den gesammelten Spendengeldern habe man Nahrungsmittelpakete verteilen können, von denen sich zahlreiche Familien wochenlang ernähren konnten. Mit dem Resultat der ersten gemeinsamen Projektreise zeigt Aydemir sich entsprechend zufrieden. "Zweieinhalbtausend Menschen ist durch unsere Aktion jeden Tag eine kleine Sorge genommen." Auch nahe der Heimat wurde bereits eine erste Spendenaktion gestartet. Diese soll Gelder für den jungen Luke Böhm aus Trohe generieren, der an der seltenen und behandlungsintensiven Stoffwechselerkrankung Progerie erkrankt ist.

Spenderkreis vergrößern

Von anderen Hilfsorganisationen unterscheidet sich "Fortune Bell" laut Aydemir dadurch, "dass wir direkt vor Ort sind, dass wir authentisch sind und dass wir alles, was wir machen, auch zeigen - und zwar sofort". Dem Instagram-Account, der bereits intensiv über die Reise nach Tansania berichtete, kommt daher eine entscheidende Rolle zu. "Wir versuchen, alles über Social Media so transparent rüberzubringen wie möglich", erklärt Datz. Generierte Spendengelder fließen laut ihm außerdem zu 100 Prozent in die Projektarbeit. "Den Flug nach Tansania, die Verpflegung vor Ort - das wird alles privat bezahlt. Wenn man 50 Euro spendet, geben wir auch 50 Euro weiter."

In Zukunft soll der Spenderkreis, der laut eigener Aussage aktuell zwischen 200 und 300 Privatpersonen umfasst, weiter vergrößert und um erste Unternehmen ergänzt werden. Der Vereinssitz, der sich aus organisatorischen Gründen aktuell noch an Datz' Privatadresse in Wieseck befindet, soll zudem so bald wie möglich in externe Räumlichkeiten verlegt werden. In Wetzlar steht bereits eine Kooperation mit einem Heim für Menschen mit Behinderung in den Startlöchern. Die nächste größere Reise geht im Juli in den Sudan. Auch dort will man laut Aydemir Nahrungsmittelpakete verteilen und die lokalen Bedürfnisse kennenlernen. Nach Tansania wolle man das nächste Mal im Herbst fliegen. Auch hier bahnt sich eine Kooperation mit einem örtlichen Heim für Menschen mit Behinderung an. Langfristig träumen die vier Mitgründer dort aber von einem weitaus größeren Projekt: einer eigenen "Fortune-Bell-Schule" für lokale Kinder.