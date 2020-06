Junge Union fordert konkrete Umsetzungen

Jetzt teilen:

GIESSEN (red). Der Stadtverband der Jungen Union (JU) Gießen ruft die Entscheidungs- und Mandatsträger der Stadt Gießen zu einem parteiübergreifenden Maßnahmenpaket auf. Ausgangspunkt und Anlass ist das von der Stadt-SPD nun vorgestellte Corona-Maßnahmenpaket. "In Zeiten wie diesen ist es aber an der Zeit, politische Alleingänge zu vermeiden und stattdessen parteiübergreifend zu diskutieren, zu beraten und zu entscheiden", merkt die JU-Stadtvorsitzende Kathrin Schmidt an. "Die bereits von der Koalition ebenfalls beschlossenen Maßnahmen und in dieser Woche verkündeten Entscheidungen zur Gebührenbefreiung für Gastronomiebetriebe, Kita-Gebühren, Grundschulbetreuung und vieles mehr in Höhe von rund 500 000 Euro begrüßen wir", ergänzt Pressesprecher Maximilian Roth.

In Ergänzung der teilweise noch recht pauschalen Absichtserklärungen fordert die Junge Union in den folgenden fünf zentralen Handlungsfeldern nachfolgende, konkrete Umsetzungen: (1) Die JU erinnert an die "Gießen-Card". Damit könnten Kunden durch Einkäufe bei teilnehmenden Geschäften oder Freizeitangeboten wie Kino- oder Theaterbesuchen Punkte sammeln und sparen. Dies könnte auch mit reduzierten Parkgebühren kombiniert werden. (2) Die Mittel aus dem Konjunkturprogramm der Bundesregierung sollen vor allem in Gießener Schulen investiert werden, um die Digitalisierung zu beschleunigen. (3) Gießener Sporthallen und Schulen sind besonderer Adressat und vorzugsweise anzugehen. Hierbei müssen Mittel von Bund und Land so schnell wie möglich beantragt werden. (4) Um Unternehmensgründungen auch zukünftig attraktiv zu machen, müssen entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt werden. (5) Die Ausbildungsbehörde "Stadtverwaltung Gießen" soll attraktiver gemacht werden. Neben einer Erhöhung der Ausbildungsplätze müssen aufgrund des demografischen Wandels und der kommenden Pensionierungswelle in der Stadtverwaltung Gießen auch vermehrt duale Studienplätze für die Hochschule für Polizei und Verwaltung (HfPV - ehemalige Verwaltungsfachhochschule) ausgeschrieben und die Beamtenanwärter mit attraktiven Angeboten langfristig an die Stadtverwaltung gebunden werden, um konkurrenzfähig mit Landes- und Bundesbehörden zu sein.