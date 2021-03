Junge Union hilft Jugendhospizdienst

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Die jährliche Spendenaktion der Jungen Union Kreisverband Gießen erbrachte in diesem Jahr 2310 Euro für den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Gießen/Marburg (AKHD Gießen/Marburg). Dieser unterstützt und begleitet Kinder und deren Familien auf dem gesamten Lebensweg ab dem Zeitpunkt der Diagnose einer lebensverkürzenden Erkrankung. Vieles war im vergangenen Jahr nur virtuell möglich, manche Aktivitäten mussten ganz entfallen, erläutert Kevin Leinbach, Koordinationsfachkraft AKHD Gießen/Marburg mit Blick auf 2020. „Wir freuen uns riesig über die Spende und werden davon vielleicht schon im Sommer, wenn es die pandemische Entwicklung zulässt, ein kleines Fest mit unseren Ehrenamtlichen und Familien feiern“, so Pamela Stephens, Öffentlichkeitsarbeitsreferentin des AKHD. „Insbesondere die letzten Monate haben gezeigt, wie wichtig der solidarische Zusammenhalt in unserer Gesellschaft ist“, betont Felicitas Beuschel, die seit 2016 die Spendenaktion organisiert. Gemeinsam können wir solch besondere Einrichtungen und Menschen im Landkreis, wie in diesem Jahr den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Gießen/Marburg, unterstützen, freut sich die stellvertretende Kreisvorsitzende. Aktuell unterstützen 36 ehrenamtliche Helfer des AKHD 18 Familien mit ihren Kindern je nach individuellen Bedürfnissen. „Jeder kann sich ehrenamtlich einbringen und den AKHD Gießen/Marburg unterstützen, ob praktisch oder finanziell durch Mitgliedschaft oder Spenden, wozu ich jeden ermutigen möchte“, so Florian Vornlocher, JU-Kreisvorsitzender.