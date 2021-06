Jungs haben die Nase vorn beim Vorlesen

Bärbel Mühlig-Henne, Alisha Sack, Maksymilian Kowalski, Tyrese Daniel, Arkadi Arnhold, Lukasz Flisikowski, Franziska Klaum, Deniz Parlar, Hibaq Omar und Ann-Kathrin Seipp (von links). Foto: AvH-Schule

GIESSEN - Wer ist die beste Vorleserin oder der beste Vorleser der Alexander-von-Humboldt-Schule? Um diesen preisgekrönten Titel lieferten sich acht Schülerinnen und Schüler der sechsten Jahrgangsstufe beim schulinternen Vorlesewettbewerb ein ebenso schönes wie spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen, teilt die Schule mit.

Der Wettstreit wurde von Bärbel Mühlig-Henne in Kooperation mit Schülern der 8. Jahrgangsstufe sowohl dekorativ gestaltet als auch moderiert. Die Klassensieger präsentierten sich alle in Bestform und das machte der dreiköpfigen Jury, der neben Bärbel Mühlig-Henne die Deutschlehrerin Ann-Kathrin Seipp und der Deutschlehrer Maximilian Strelow angehörten, die Entscheidung nicht einfach. Schließlich wussten die Schüler Maksymilian Kowalski, Deniz Parlar und Arkadi Arnhold mit dem Vortrag sowohl ihrer selbstgewählten Bücher als auch der vorgelegten Fremdtexte zu überzeugen. Den ersten Platz belegte schließlich Arkadi Arnhold, der den Anwesenden mit dem von Anne C. Voorhoeve verfassten Werk "Unterland" Einblicke in die Zeit des Zweiten Weltkriegs lieferte. Deniz Parlar entführte die Zuhörerinnen und Zuhörer mit dem Märchen "Rumpelstilzchen" in die Welt der Brüder Grimm, was ihm den zweiten Platz bescherte. Das Podest komplettierte Maksymilian Kowalski, der mit dem Werk "Wir holen den Pokal" von Manfred Mai alle Gäste ins Fußballfieber der EM versetzte.