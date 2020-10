Jungunternehmer erhält Branchenaward

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen (red). Den wichtigsten Preis der Mobilfunkbranche, den Platin Award der Telecom-Handel in der Kategorie beste Personalführung erhielt jüngst der 2015 von Waldemar Schneider und Serkan Görgülü in Gießen eröffnete Samsung Store, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Welcher Händler lockt seine Kunden mit einer besonderen Ladengestaltung in den Shop? Wer überzeugt durch exzellentes Marketing und wer punktet in den Bereichen Service, Web-Präsenz oder Personalführung? Die Fachhandels- und Branchenzeitung hat im Rahmen des Branchentreffs "Communicate!" erstmals die besten Fachhändler und Systemhäuser des Jahres mit den "Best Practice Awards 2020" prämiert. Die Verleihung fand in München statt.

Über 200 Händler wurden im Vorfeld von Distributoren, Herstellern und Netzanbietern in acht Kategorien nominiert: Shopgestaltung, Service, Local Hero, Web-Präsenz, Marketing, Personalführung, Cross-Selling und Innovation. Daraus hat eine fünfköpfige Jury, die sich aus verschiedenen Handelsexperten zusammensetzte, insgesamt 35 Preisträger gekürt, die mit Platin-, Gold- und Silber-Awards ausgezeichnet wurden. "Es war uns ein großes Anliegen, die Leistungen von Fachhändlern und Systemhäusern zu würdigen, die sich in überdurchschnittlicher Weise für ihre Kunden und Mitarbeiter engagieren und damit auch zum Erhalt der Einzelhandels-Landschaft beitragen", sagt Roland Bernhard, Chefredakteur Telecom Handel. Foto: Schneider & Görgülü GbR