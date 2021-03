Jürgen Matzat gibt „Lebensprojekt“ in jüngere Hände

Ansprechpartner für Selbsthilfegruppen: Jürgen Matzat (rechts) vertraut sein Lebensprojekt Florian Czieschinski an. (Foto: Leyendecker)

GIESSEN - GIESSEN. Seit mehreren Jahrzehnten ist die Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen Anlaufpunkt für Menschen mit verschiedensten Krankheiten und Problemen. Seien es Suchtprobleme oder psychische Erkrankungen, die Kontaktstelle ermöglicht es, dass die Betroffenen nicht nur Ansprechpartner, sondern im Idealfall auch Gleichgesinnte finden. Die rund 120 bekannten Selbsthilfegruppen in Gießen tagen momentan aufgrund der Umstände zwar eingeschränkt, die Arbeit in der Kontaktstelle läuft jedoch unvermindert weiter.

Seit Anfang März ist diese zudem unter neuer Leitung, nachdem ein Generationenwechsel vollzogen wurde. Auf den 70-jährigen Jürgen Matzat, der die Kontaktstelle jahrelang leitete und prägte, folgt der 34-jährige Florian Czieschinski. In der Kontaktstelle ist der studierte Soziologe kein Unbekannter. Vor 15 Jahren absolvierte er dort seinen Zivildienst und lernte Matzat kennen und schätzen. Durch praktische Berufserfahrung und einer studentischen Tätigkeit blieb Czieschinski der Kontaktstelle erhalten. „Ich hatte immer den Fuß in der Tür“, so der Soziologe. Für den Psychologen und Psychotherapeuten Matzat wurde bei der Suche nach einer Nachfolge schnell klar, dass er den idealen Nachfolger schon längst bei der Hand hatte.

Anfänge im Jahr 1977

Die Geschichte der Kontaktstelle der Selbsthilfegruppen in Gießen ist eng mit dem Namen Matzat verknüpft. Seit mehr als 40 Jahren ist er mit dem Projekt Selbsthilfe verbunden und war von Anfang an mit dabei. Begonnen hat alles 1977, als Selbsthilfegruppen noch skeptisch beäugt wurden. „Die Gruppen galten als exotisch und wurden angefeindet“, erzählt Matzat. Erst als sich die Wissenschaft mit der Idee befasst hatte und Gießen eine der Modellstädte für das Projekt wurde, schwand der Widerstand. „Inzwischen traut sich niemand mehr, schlecht über Selbsthilfe zu reden“, so der 70-Jährige ernst. Die Gruppen seien damals aus dem Flair der 68er-Bewegung entstanden, als vor allem im Bereich der Medizin immer häufiger Kritik an den „Halbgöttern in Weiß“ geübt wurde. Nach langer Debatte bekam die Selbsthilfe dann die Unterstützung des Bundesgesundheitsministeriums, da die gesetzlichen Krankenkassen dazu verpflichtet wurden, die Selbsthilfegruppen zu unterstützen. „Das trägt auch finanziell zur Förderung bei“, so Matzat. Heute sieht sich die Kontaktstelle als Anlaufstelle für interessierte Personen und Unterstützter, wie Czieschinski schildert: „Wir unterstützen die Gruppen bei Aus- und Fortbildungen wie auch bei Problemen. Die Gruppen setzen sich mit vereinten Kräften mit Themen auseinander.“

Einsamkeit und Corona

Die Zukunft dieser Gruppen ist jedoch teilweise gefährdet. „Viele Gruppen klagen über Nachwuchsprobleme“, resümiert Matzat. Das Ausmaß an Engagement in der Gesellschaft werde punktueller und die Anspruchshaltung gleichzeitig intensiver. Zudem werden nun die Auswirkungen der Pandemie deutlicher. „Vereinsamung und Isolation sind große Themen und viele Gruppen tagen nicht“, beklagen Czieschinski und Matzat. Zwar würde man in diesem Fall die Personen an Ambulanzen vermitteln, das helfe aber nur bedingt, da nicht jeder für eine ambulante Behandlung geeignet sei. Gerade für Suchtkranke sei die Gruppe überlebenswichtig und das persönliche Gespräch fehle den meisten Personen sehr. Und was, wenn es doch einmal Probleme innerhalb der Gruppe gibt? „Wir sind bereit, als Mediator zu Gesprächen zu kommen. Das Problem lösen muss die Gruppe allerdings selbst“, meint Matzat. Die Kontaktstelle sehe sich primär als „Hilfe zur Gruppenselbsthilfe“, nicht etwa als Problemlöser innerhalb der Gruppen. Signifikant sei vor allem die Veränderung der Gruppenkonstellationen seit Beginn der Pandemie. „Im ersten Lockdown war die Gesellschaft erstarrt. Da war die Nachfrage so gut wie null“, berichtet Czieschinski. Jetzt laufen die Gruppen wieder an, viele überlegen alternative Varianten wie Spaziergänge in der Gruppe oder digitale Möglichkeiten. „Je höher der Bedarf an Gruppen, desto geringer das Angebot“, weiß Matzat aufgrund der Pandemie zu berichten. Telefonische Gespräche würden die Not nur dürftig lindern, Corona sei ein „enormer Schuss vor den Bug“. Für die Zukunft bleibt Matzat künftig als Ansprechpartner für die neue Generation erhalten – endgültig trennen möchte sich der 70-Jährige von seinem Lebensprojekt nämlich nicht.