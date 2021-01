Justitia in Gießen beschleunigt bei erfundenen Taxifahrten

Archivfoto: Mosel

GIESSEN - Es geht um richtig viel Geld. Um mögliche kriminelle Machenschaften, den Verdacht von Korruption und Untreue. Und gleich drei unterschiedliche Rechtsgebiete sind mit den Vorgängen befasst. Folglich handelt es sich unverkennbar um eine echte Herausforderung, für die sich Justitia auch reichlich Zeit genommen hat. Immerhin tauchten die Vorwürfe bereits im November 2016 auf. Doch nun ist endlich Bewegung in den Streit um offenbar erfundene Flüchtlingstransporte gekommen. Das Landgericht hat am Donnerstag einen Taxiunternehmer und seine Ehefrau als Firmeninhaberin dazu verurteilt, an das Land exakt 570 217,79 Euro nebst Zinsen zurückzuzahlen.

"Die Begründung ist über 20 Seiten lang", so die Vorsitzende Beate Bremer. Deshalb mochte die Zivilrichterin zu ihrer Entscheidung nicht weiter ausholen, sondern erklärte lediglich, dass "die Beweisaufnahme im Wesentlichen das bestätigt hat, was vom klagenden Land vorgetragen wurde". Landgerichtssprecher Dr. Dominik Balzer konkretisierte auf Anfrage, dass die Nachprüfungen innerhalb des RP als überzeugend und nachvollziehbar, ein Entlastungszeuge der beiden Beklagten zu angeblichen GPS-Aufzeichnungen indes als wenig glaubhaft eingeschätzt worden seien.

Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise ein Mitarbeiter des Regierungspräsidiums Gießen (RP) und der Taxibetreiber rund ein Jahr lang gemeinsame Sache gemacht und einen Schaden von rund 723 000 Euro verursacht haben sollen. Dabei soll der RP-Beschäftigte die Kostenübernahme für Fahrten des Unternehmens ausgestellt haben, die sich gar nicht zugetragen haben. Mit den vorgetäuschten Transporten sollen angeblich Flüchtlinge von Gießen aus in verschiedene Bundesländer befördert worden sein. Zwei Kollegen im RP waren etliche Buchungen merkwürdig vorgekommen, was zu intensiven Recherchen geführt hatte. Aufgrund der aus diesen Überprüfungen resultierenden Strafanzeige der Mittelbehörde sind im Dezember 2016 auch von der Gießener Staatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet worden. Und bereits Anfang 2017 hatten umfangreiche Durchsuchungen stattgefunden, bei denen reichlich Geschäftsunterlagen sichergestellt wurden.

"In dem Fall ist im September 2020 Anklage erhoben worden", bestätigt nun Staatsanwalt Rouven Spieler, Pressesprecher der Strafverfolgungsbehörde, im Gespräch mit dem Anzeiger. Insgesamt geht es dabei um mehr als 50 Anklagepunkte. Gemeinsam sollen sich der 61-jährige RP-Mitarbeiter und der 47 Jahre alte Taxibetreiber wegen 51 Taten des Betrugs - sieben Mal soll es beim Versuch geblieben sein - strafbar gemacht haben. Für den Älteren komme noch der Vorwurf der Untreue und für den Jüngeren gewerbsmäßiges Handeln hinzu. Außerdem muss sich der RP-Mitarbeiter wegen Bestechlichkeit und der 47-Jährige wegen Bestechung verantworten. "Wir gehen von einem Nettogesamtschaden von über 600 000 Euro aus", erläutert Spieler. Wiederum 46 000 Euro seien nicht zur Auszahlung gekommen, deshalb habe es sich strafrechtlich nur um einen Versuch gehandelt. Der Prozess wird vor der Siebten Strafkammer des Landgerichts ablaufen. Einen Termin gibt es für das Verfahren, bei dem "fast zwei Dutzend Zeugen gehört werden sollen", bislang noch nicht.

Deutlich hurtiger hat sich übrigens das Arbeitsgericht der Aufgabe gewidmet, seinen Anteil an dem verzwickten Fall zu erledigen. Die aus einem Beschäftigungsverhältnis resultierenden Forderungen müssen nämlich dort geltend gemacht werden. Bei anderen Streitigkeiten sind die Zivilgerichte zuständig. Nachdem das Land Hessen das Arbeitsverhältnis mit seinem Mitarbeiter beendet hatte, verurteilte die 9. Kammer den 61-Jährigen im Mai 2019 ebenfalls zur Zahlung von 570 000 Euro nebst Zinsen. Von dem ursprünglich bezifferten Schaden hatte der Taxibetreiber 120 000 Euro beglichen. Für weitere 33 000 Euro erkannte das RP an, dass die Kosten rechtmäßig gewesen seien.