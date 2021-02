Justitia trifft erneut auf Wissenschaftler der JLU Gießen

Ortswechsel: Über Gießens "Seufzerbrücke" ging es für die Richter vom Amtsgericht zur Sitzung am Landgericht. Foto: Mosel

GIESSEN - Mit Superlativen hat der Wissenschaftler wieder einmal nicht gegeizt. Schließlich ist es ihm stets ein besonderes Anliegen, seine Verdienste gebührend hervorzuheben. Ob nun als "drittmittelstärkster Professor", der für die Justus-Liebig-Universität (JLU) etliche Millionen eingeworben hat, als Lehrender, der womöglich die meisten Studierenden und Doktoranden "in Lohn und Brot gebracht hat" oder gar als Berater des einstigen hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch. "Ich war sehr aktiv", betont der 61-Jährige denn auch nachdrücklich. Und vergisst nicht hinzuzufügen, dass er bereits über einem neuen Forschungsprojekt zu eiweißhaltigen Algen als Fleischersatz grübelt.

"Aber es wird nicht honoriert, wenn man etwas tut, sondern man wird sogar noch geschlagen", zeigt sich der Professor am Dienstag vor dem Schöffengericht überzeugt. Und spielt damit offenkundig auf die verschiedenen Ermittlungsverfahren an, denen er sich wegen unterschiedlicher Vorgänge in seinem Verantwortungsbereich stellen muss. Er selbst wertet das Engagement der Strafverfolger "als Kampagne, deren Beginn sich am Freitag zum neunten Mal jährt". Zumindest vom Vorwurf der Untreue wird der Angeklagte nach mehrstündiger Verhandlung am Amtsgericht freigesprochen. Dabei ging es letztlich noch um die Begleichung von zwei Rechnungen für die Betreuung einer Algenzuchtanlage in Höhe von knapp 47 000 Euro mit Mitteln, die zweckgebunden für andere Projekte eingeworben worden waren. "Ob diese unterbliebene Transparenz bei der Verschiebung des Geldes" für die Universität allerdings ein "so großer Nachteil" gewesen sei, dass ihr "die Dispositionsbefugnis über diese Drittmittel entzogen gewesen wäre", habe das Gericht nicht sehen können, erläuterte der Vorsitzende Dr. Dietrich Claus Becker in der Urteilsbegründung.

"Defizite bei Kontrollen"

Im Klartext: Den Geldgebern sei kein Schaden entstanden, da die finanzierten Projekte trotzdem "ordnungsgemäß abgewickelt wurden". Und der Universität sei kein Schaden entstanden, weil die Mittel prinzipiell für Forschung und Lehre eingesetzt worden seien. Auch stehe nicht in Abrede, dass sich der Angeklagte nicht persönlich bereichert habe. "Aber es gibt erkennbare Defizite im Kontrollsystem der JLU", stellte der Jurist fest. Denn aus der zuständigen Abteilung seinen durchaus Nachfragen gekommen, "doch man war auch froh, wenn man es nicht so genau wusste".

Gleichzeitig ist indes unverkennbar, dass sich Justitia nur zögerlich den Vorkommnissen an der naturwissenschaftlichen Professur gewidmet hat. Die im Jahr 2016 angeklagten Fälle hatten sich nämlich zwischen September 2010 und Dezember 2011 zugetragen und wären folglich alsbald verjährt. Auch unter die Aufarbeitung der Machenschaften rund um die Mineralfaserfirma "Woolrec", die 2012 mit der Durchsuchung der Professur ihren Anfang nahm, wurde erst im Oktober 2019 ein - zumindest vorläufiger - Schlussstrich gezogen. Wegen des "unerlaubten Umgangs mit gefährlichen Abfällen" hatte das Gießener Landgericht gegen den Geschäftsführer der längst stillgelegten Anlage in Tiefenbach sowie den Wissenschaftler, der als Gutachter fungierte, ansehnliche Geldstrafen verhängt. Weitere acht Fälle von Subventionsbetrug und Untreue, die gleichsam ziemlich lange zurückliegen, führten Ende 2019 zu einer Geldstrafe "auf Bewährung". Nicht zu vergessen der Freispruch wegen einer umstrittenen Feier zum 50. Geburtstag des Forschers auf dem Hambacher Schloss, die er nach Überzeugung der Ermittler zu Unrecht auf Kosten der JLU abgerechnet haben soll. Darüber sowie über das "Woolrec"-Urteil wird die zweite Instanz erneut zu entscheiden haben. Rechtskräftig verurteilt - und damit vorbestraft - ist der 61-Jährige also nicht.

Die beiden Rechnungen, die nun akribisch hinterfragt wurden, hatte der kleingewachsene Mann jeweils als sachlich und rechnerisch geprüft abgezeichnet. Anschließend wurden die Außenstände von der Universität über die bevollmächtigte Kostenstelle beglichen. Im ersten Fall sollen fast 20 000 Euro über ein - schon abgeschlossenes - Projekt zu einer Kläranlage in Frankfurt verbucht worden sein; ein halbes Jahr später noch einmal 27000 Euro aus dem "Topf" zu Untersuchungen auf einer Mülldeponie in Wiesbaden. "Ich fühle mich nicht schuldig der Untreue, sondern eher der Treue", versicherte der 61-Jährige geradezu pathetisch. Immerhin habe er für die Universität enorme Drittmittel eingeworben.

"Plausibilitätslücken"

Für deren rechtmäßige, zweckgebundene Verwendung seien grundsätzlich die Projektleiter verantwortlich. "Das wird inhaltlich nicht überprüft, weil man den Professoren vertraut", betonte eine JLU-Mitarbeiterin. Die Finanzabteilung habe lediglich die Aufgabe, die Zahlungen vorzunehmen. Einer Kollegin war jedoch bei einer routinemäßigen Durchsicht aufgefallen, dass im Zusammenhang mit der Kläranlage im Frühjahr 2011 noch die gesamte Summe vorhanden war, obwohl die Forschungen mehr als zwei Jahre zuvor abgeschlossen worden waren. Ihre Rückfrage bei dem 61-Jährigen führte dazu, dass die Gelder sogleich "abgeschöpft" wurden - für das Algenprojekt. Dies wurde auch so akzeptiert.

Erst in der internen Revision der Hochschule fiel später auf, dass diese sowie die zweite Zahlung an die Algenzuchtanlage "nicht in unmittelbarem Zusammenhang zu dem Drittmittelgeber standen". Die Rechnungen seien insgesamt nicht schlüssig gewesen und hätten Plausibilitätslücken aufgewiesen.

Der Prozess, der wegen der Corona-Pandemie in einem geräumigen Saal des Landgerichts stattfand, gab einen bemerkenswerten Einblick in die Finanzabwicklung der Hochschule. "Wenn der Professor sagt, es stimmt, wird das Geld rausgehauen", kritisierte Staatsanwalt Dr. Volker Bützler. Das erlaube es dem Angeklagten aber nicht, "nach Gutdünken mit dem Geld hausieren zu gehen". Die Drittmittel seien an ein privatwirtschaftliches Unternehmen geflossen, an dem der Forscher beteiligt sei. Und damit habe er sie der Universität für Forschung und Lehre entzogen. Dieses rechtswidrige Verhalten wertete der Jurist als besonders schwere Untreue, die mit einer Bewährungsstrafe von 15 Monaten geahndet werden müsse. Gleichwohl räumte er ein, dass auch eine andere rechtliche Würdigung durchaus möglich sei.

Genau diese vollzog Verteidiger Frank Richtberg und hob hervor, dass sein Mandant der Universität alle Daten zu den Finanztransaktionen geliefert habe. Er könne folglich keine Pflichtwidrigkeit erkennen und schon gar keinen Vorsatz. "Ohne ihn wären diese Forschungsaufträge doch nie dagewesen." Die Richter schlossen sich seiner Argumentation an. "Drittmittel scheinen für die Universität Dekor zu sein. Man ist froh, dass sie eingeworben werden, mit der effektiven Kontrolle will sich keiner befassen", so Becker. Doch es müsse auch eine konsequente inhaltliche Überprüfung installiert werden. "Die Systematik, in der sich der Angeklagte geschickt bewegt hat, begründet aber keinen Vorwurf, der zu einer strafrechtlichen Verurteilung führt."