Justitia und die Taxifahrten in Gießen

Von Gießen aus wurden damals zahlreiche Flüchtlinge auf andere Bundesländer verteilt und teilweise von Taxiunternehmen transportiert. Archivfoto: Mosel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN. Es geht um richtig viel Geld. Um mögliche kriminelle Machenschaften, den Verdacht von Korruption und Untreue. Gleich drei unterschiedliche Rechtsgebiete sind mit den Vorgängen befasst. Folglich handelt es sich unverkennbar um eine echte Herausforderung. Und an dieser scheint Justitia riesengroßen Gefallen gefunden zu haben. Denn offenbar möchte sie den Fall gar nicht mehr hergeben - sprich endgültig abschließen. Vielleicht kommt nun aber doch etwas mehr Bewegung in den Streit um eine beachtliche Summe an Steuergeldern. Immerhin reicht das Bekanntwerden der Vorwürfe bis in den November 2016 zurück.

Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise sollen ein Mitarbeiter des Regierungspräsidiums Gießen (RP) und ein Taxibetreiber rund ein Jahr lang gemeinsame Sache gemacht und einen Schaden von rund 723 000 Euro verursacht haben. Dabei soll der RP-Beschäftigte die Kostenübernahme für Fahrten des Unternehmens ausgestellt haben, die sich gar nicht zugetragen haben. Mit den vorgetäuschten Transporten sollen angeblich Flüchtlinge von Gießen aus in verschiedene Bundesländer befördert worden sein. Zwei Kollegen im RP waren etliche Buchungen merkwürdig vorgekommen, was zu intensiven Recherchen geführt hatte.

Entscheidung über Anklage

Aufgrund der daraus resultierenden Strafanzeige der Mittelbehörde ermittelt seit Dezember 2016 auch die Staatsanwaltschaft wegen Untreue, Vorteilsnahme und Vorteilsgewährung. Bereits Anfang 2017 hätten umfangreiche Durchsuchungen stattgefunden, bei denen reichlich Geschäftsunterlagen sichergestellt wurden, erläutert Staatsanwalt Thomas Hauburger, Pressesprecher der Gießener Strafverfolgungsbehörde, im Gespräch mit dem Anzeiger. Die Auswertung des Schriftguts sei aufwändig und nehme sehr viel Zeit in Anspruch. "Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass noch in diesem Jahr über eine Anklageerhebung entschieden wird", kündigt der Jurist an. Allerdings hatte ein Kollege in der Marburger Straße 2 bereits im April 2019 versichert: "Die Ermittlungen stehen vor dem Abschluss."

Die Krux jedoch ist, dass die laufende Arbeit der Strafverfolger das 2018 vom RP angestrengte Zivilverfahren gegen den Taxiunternehmer beeinträchtigt. Die Vorsitzende Richterin Beate Bremer hat schon mehrfach in dem Prozess vor dem Landgericht moniert, dass die Staatsanwaltschaft "die Akten nicht rausrückt". Und der Rechtsanwalt des 46-Jährigen verdeutlichte wiederum, dass sein Mandant ohne Einsicht in seine Geschäftsunterlagen nichts zu einzelnen Fahrten sagen könnte. Am Mittwoch aber heißt es beim Verkündungstermin: Grünes Licht - die Staatsanwaltschaft gewährt allen Beteiligten des Zivilstreits Akteneinsicht. "Das im Strafverfahren geltende Gebot, dass ein Angeklagter sich nicht selbst belasten muss, gilt im Zivilverfahren nicht", erläutert Beate Bremer. Der Taxifahrer hat nun Zeit, sich zu Transporten, abgerechneten und tatsächlich erstatteten Kosten schriftlich zu äußern. Das wird selbstredend einige Zeit dauern, danach aber soll der Prozess am Landgericht fortgesetzt werden. Die Leseerlaubnis für das eingesammelte Schriftgut könnte übrigens ein Indiz dafür sein, dass das Grübeln über eine Anklageerhebung schon recht weit gediehen ist.

Deutlicher hurtiger hat sich das Arbeitsgericht der Aufgabe gestellt, seinen Anteil an dem verzwickten Fall zu erledigen. Die aus einem Beschäftigungsverhältnis resultierenden Forderungen müssen nämlich beim Arbeitsgericht geltend gemacht werden. Bei anderen Streitigkeiten sind die Zivilgerichte zuständig. Nachdem das Land Hessen das Arbeitsverhältnis mit seinem Mitarbeiter beendet hatte, verurteilte die 9. Kammer den 61-Jährigen im Mai 2019 zur Zahlung von 570 000 Euro nebst Zinsen. Von dem ursprünglich bezifferten Schaden hatte der Taxiunternehmer 120000 Euro bereits beglichen. Für weitere 33 000 Euro erkannte das RP an, dass die Kosten rechtmäßig gewesen seien.