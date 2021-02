Justus-Kaffee für Nicaragua

Jetzt teilen:

GIESSEN - Der Weltladen ermittelt zu Beginn jeden Jahres, wie viele Tüten "Justus-Kaffee" und wie viele Tafeln Milchschokolade mit Kakao aus Nicaragua verkauft wurden. Denn von jedem dieser Stadtprodukte geht ein Obulus an gipanic e.V., den Städtepartnerschaftsverein, der Gießen und San Juan del Sur verbindet. Aus diesem Anlass trafen sich Vertreterinnen des Weltladens mit Uwe Koperlik, Vorsitzender von gipanic, zu einer symbolischen Spendenübergabe. "Trotz der reduzierten Öffnungszeiten der vergangenen Monate ist wieder eine schöne Summe zustande gekommen. Der Justus-Kaffee ist und bleibt unser Kassenschlager", freut sich Ladenkoordinatorin Katrin Schlechtriemen. Und Koperlik ergänzt: "Aktuell fließen Spendengelder in ein Projekt zum weiterführenden Wochenendunterricht in zwei Schulen in der Region sowie in ein Projekt zur Vorbeugung der Ausbreitung von Covid-19 in ländlichen Siedlungen. Da kommt jeder Euro gut an!"

Seit 2009 gibt es den fairen Stadt-Kaffee Justus aus nicaraguanischen Kaffeebohnen. Vor gut zwei Jahren ist dann die faire Stadtschokolade in den Sorten Himbeerschokolade, vegane dunkle Schokolade und Milchschokolade dazugekommen. "Ein super Projekt, das bei der Kundschaft sehr gut ankommt", sagt Karin Solms-Turski, Mitglied des "Justus"-Projektteams. "Schokolade und Kaffee haben einfach eine tolle Qualität!" Ein Anliegen der Weltläden ist es, zum einen fair gehandelte Produkte an den Mann und die Frau zu bringen, wie auch die Gesichter hinter den Produkten zu zeigen. Dafür macht sich der Weltladen Gießen auch in seinem Bildungsangebot stark.