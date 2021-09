Justus-Liebig-Universität prüft Gießener OB-Kandidaten

Jetzt teilen:

GIESSEN - Wohnraum, Verkehr oder Klimaschutz: Nicht nur, aber auch zu Themen, die die Gießener Universitäten, ihre Studierenden und Mitarbeiter betreffen, stellten am Donnerstagabend die fünf Kandidaten für die anstehende Gießener Wahl zum Oberbürgermeister ihre Standpunkte und Ideen dar. Zu einer Podiumsdiskussion mit HR-Journalistin Eva Maria Roessler hatte die Justus-Liebig-Universität (JLU) Frank-Tilo Becher (SPD), Frederik Bouffier (CDU), Thomas Dombrowski (unabhängig), Marco Rasch (Die Partei) und Alexander Wright (Bündnis 90/Die Grünen) in das Foyer der Neuen Chemie eingeladen.

"Das ist keine Wahl im Schatten der Bundestagswahl", machte JLU-Präsident Joybrato Mukherjee zum Eingang deutlich, dass die Universität stark davon abhängig sei, wie sich die Stadt entwickle. Nicht umsonst schmücke sich Gießen mit dem Titel "Universitätsstadt". Roessler stellte die Kandidaten kurz vor: vom "logischen Kandidaten" Becher über "Überraschungskandidat" Dombrowski, dem "mit politischen Themen am Mittagstisch" aufgewachsenen Bouffier bis hin zu Rasch und Wright mit "Batschkapp" und Fahrradhelm als wohl jeweiligem Markenzeichen. Auf die Frage, was er tun wolle, damit sich Studierende das Wohnen in Gießen leisten könnten, hatte Frank-Tilo Becher eine einfach klingende Antwort: "Wir müssen bauen." Dabei kann sich der SPD-Kandidat sowohl das Ausweisen neuer Wohngebiete als auch die Umgestaltung von Bestandsbauten vorstellen; gleichzeitig verwies er auf zahlreiche pendelnde Studierende, daher sei die Wohnungs- nicht von der Mobilitätsfrage zu trennen. Frederik Bouffier nannte Belegrechte als eine Möglichkeit, um Wohnungen für alle Bevölkerungsgruppen im bezahlbaren Bereich zu halten, ebenso könne man vorhandene Gebäude aufstocken.

Dombrowski wirft der Stadt vor, dass das Thema in den vergangenen sechs Jahren vernachlässigt worden sei, und möchte verstärkt mit Baugenossenschaften zusammenarbeiten, während Marco Rasch vorschlug, bei Hunger durch zu hohe Mieten "einfach die Vermieter zu verspeisen". Auf die Verbindung von Wohnen und Verkehr ging Alexander Wright ein, der sich Marburg zum Vorbild nehmen und das Stadtbusnetz erweitern möchte, damit eigentlich nahe liegende Gemeinden nicht abgehängt seien. Er möchte zudem Maßnahmen, um beispielsweise junge Familien in der Stadt zu halten.

Die OB-Kandidaten Frank-Tilo Becher, Frederik Bouffier, Thomas Dombrowski. Marco Rasch und Alexander Wright

Aus Gießen als attraktiver Einkaufsstadt möchte Frederik Bouffier mehr herausholen, er nannte Branchenmix und Erlebnischarakter als Stichpunkte. Man müsse den Seltersweg jedoch auch für Bewohner aus dem Umland anziehend halten und weiterhin die Erreichbarkeit mit dem Auto gewährleisten. Thomas Dombrowski monierte zu hohe Parkgebühren und Steuern für Außenwerbung, er würde gerne neue Gewerbetreibende mit anfangs verringertem Steuersatz in die Innenstadt locken. Richtung Oswaldsgarten würde Marco Rasch die Galerie Neustädter Tor in billigen Wohnraum umwandeln, er wüsste aber nicht, wer dort wohnen wollen würde. Der geplante Kulturgewerbehof in der Alten Feuerwache sei hingegen längst Chefsache, möchte Alexander Wright für diesen eventuell eine Genossenschaft gründen. Nicht nur Neues in die Innenstadt holen möchte Frank-Tilo Becher, denn es gebe schon viele Angebote in der Stadt, die nur entsprechende Räume bräuchten; zudem sei sie nicht nur zum Einkaufen da, es brauche mehr Grünflächen und Verweilorte. Für mobile Müllbehälter an beispielsweise den Lahnwiesen sprechen sich alle Kandidaten aus, bis auf Rasch, der "aus Prinzip" umschwenkt.

Der Verkehrsversuch zu Radspuren auf dem Anlagenring wurde kontrovers diskutiert. Alexander Wright plädierte allgemein für eine autoarme Innenstadt. Immerhin habe jede Studie zur Verkehrsberuhigung gezeigt, dass Städte davon profitieren. Man müsse Änderungen im Verkehr gut planen und Besuchern aus dem Umland Anfahrten ermöglichen, auch wenn Individualverkehr auf lange Sicht abnehmen müsse, erklärte Becher. Die Stadt lebe auch vom Umland, betonte Frederik Bouffier, der beim Thema Verkehr eher auf Kooperation mit der Uni setzt, um beispielsweise Teststrecken für autonomes Fahren einzurichten. Dombrowski befürwortet Radwege, diese müssten jedoch vernünftig und unter Umständen neu geplant werden.

Das Zusammenspiel von Wirtschaft und Klimaschutz sieht Wright unproblematisch, gebe es doch beispielsweise an der JLU zukunftsweisende Forschungsprojekte. Zudem wollten die meisten Unternehmen ohnehin langfristig klimaneutral werden. Diese seien oft sehr weit mit ihren Kriterien, betonte auch Frank-Tilo Becher, dass Nachhaltigkeit bei der Ansiedlung von neuem Gewerbe berücksichtigt werden müsse. Wohlstand und Klima müssten gemeinsam gedacht werden, verwies Frederik Bouffier auf das Baumpflanzprogramm der CDU. Darüber hinaus könne er sich den vermehrten Bau von Photovoltaikanlagen vorstellen. Diese findet auch Thomas Dombrowski gut, während andere Erneuerbare Energien noch in der Erprobung seien. Marco Rasch hingegen fragte, ob man wirklich die Wirtschaft opfern wolle, um den Planeten zu retten.

Zum Abschluss wurde es persönlich: Nach einem Statement gefragt, warum sie Gießen lieben, gingen die Begründungen vom "Mix aus Urbanität und Überschaulichkeit" (Becher) und "Heimat und Erinnerungen" (Bouffier) über "Weil ich die Gießener Bürger liebe" (Dombrowski) bis hin zum "Schoppen bei Britta im Sowieso" (Rasch) und weil es "bunt, innovativ und einzigartig" (Wright) sei.

Wer es verpasst hat: Die Aufzeichnung der Podiumsdiskussion ist auf dem YouTube-Kanal der JLU zu finden.