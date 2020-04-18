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Samstag, 18.04.2020 - 15:58
4 min

Justus Liebig wacht über Innenhof des Gießener Museums

100-jähriges Jubiläum feiert das Liebig-Museum in Gießen in diesem Jahr. Aus diesem Anlass schmückt nun eine Skulptur des Wissenschaftlers Justus Liebig den Innenhof.

Von Felix Pflüger
Künstler Axel Wilisch (l.) und der Vorsitzende der Liebig-Gesellschaft Gießen, Eduard Alter, mit der Holuskulptur Justus Liebigs im Innenhof des Liebig Museums in Gießen.

Künstler Axel Wilisch (l.) und der Vorsitzende der Liebig-Gesellschaft Gießen, Eduard Alter, mit der Holuskulptur Justus Liebigs im Innenhof des Liebig Museums in Gießen.

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