justus.digital soll Studienstart an JLU in Gießen erleichtern

GIESSEN - Für viele Erstsemester beginnt das universitäre Leben mit einigen Hürden und Einschränkungen. Die Ursache dafür ist das Coronavirus und die damit verbundene Notwendigkeit, den Unialltag digital durchzuführen. Eine klassische Einführungswoche samt Kneipentour und Besuch der ersten Vorlesung in Präsenz? Momentan undenkbar. Die Justus-Liebig-Universität hat sich dafür eine Lösung überlegt: justus.digital. Übersichtlich und kompakt soll es sein und gleichzeitig alle Informationen liefern, die man als Erstsemester benötigt. Doch wie praxistauglich ist die Internetseite und deren Inhalt?

Besucht man die Webseite, hat man zu Beginn die Möglichkeit, ein kurzes Einstiegsvideo zu sehen. Dort erläutert ein Alumnus namens Philipp die Gründe, weshalb die ganzen Veranstaltungen momentan digital stattfinden und welche Bedeutung das Uni-Hauptgebäude für den universitären Alltag hat. "Also ein Gebäude, von dem aus Universität organisiert und geleitet wird. Das heißt, dass hier weniger aktive Lehre stattfindet, sondern eher unsichtbare Dinge". Ebenso ist eine virtuelle Tour durch das Uni-Hauptgebäude Bestandteil der Einführung. In dieser virtuellen Tour gibt es mehrere Optionen, um Informationen zu einzelnen Bereichen zu erhalten.

Die Tour beginnt mit dem Begrüßungsvideo des Präsidenten Joybrato Mukherjee. "Gerne hätte ich Sie auch persönlich vor Ort hier in Gießen begrüßt, aber dies ist in der Corona-Pandemie leider nicht möglich. Eines ist sicher: Sie beginnen Ihr Studium in einem Ausnahmejahr", so der Präsident. Dass die Pandemie die Universität weiterhin vor große Herausforderungen stellt, macht Mukherjee in seiner Rede deutlich. "Diese Veränderungen waren keineswegs immer einfach, bequem oder problemlos. Und dennoch haben wir immer wieder erlebt, wie Menschen das Beste aus der Situation gemacht und aus der Krise heraus neue Möglichkeiten geschaffen haben". Eine Präsenzlehre sei aufgrund der momentanen Pandemielage nicht denkbar, sondern müsse eben digital durchgeführt werden. Diese digitalen Formate werden weiterhin eine tragende Rolle spielen. "Es wird also ein ungewöhnliches Semester werden, während die gesamtgesellschaftliche Ausnahmesituation andauert", resümiert Mukherjee. Die einzelnen Bereiche des universitären Alltags werden beim digitalen "Markt der Möglichkeiten" vorgestellt.

Nach Abschluss der Rede gelangt man per Mausklick in das Foyer des virtuellen Hauptgebäudes. Im dortigen Menüpunkt gibt es drei Auswahloptionen: "Studieneinführungswochen", "Rund ums Studium und Leben in Gießen" und "International Students". Für die meisten Erstsemester ist vermutlich die Information während der Studieneinführungswoche die relevanteste Anlaufstelle. Neben einem fünfminütigen Einstiegsvideo der Zentralen Studienberatung kann man sich über den Unterpunkt "Wichtige Materialien" mit umfangreichen Inhalten über verschiedenste Themen informieren. Im Menüpunkt der Studieneinführungswoche können die Studierenden an Begrüßungen und einzelnen Vorträgen zum Bachelor- oder Masterstudiengang per Webex oder Zoom teilnehmen. Dafür reicht es bereits, den Link zur dazugehörigen Veranstaltung anzuklicken.

Ein weiterer interessanter Punkt ist die Darstellung einer virtuellen Campustour. Die Hauptakteure der Videos sind Annika und Christin. Sie studieren beide an der JLU im Master und arbeiten als studentische Hilfskraft in der Zentralen Studienberatung. "Kommt, wir zeigen euch die wichtigsten Gebäude für euer Studium", ermuntern die beiden ihre Zuhörer. Die Tour ermöglicht es nicht nur, das Uni-Hauptgebäude, sondern beispielsweise auch das Studierendensekretariat von innen zu erleben. Ein weiteres Feature ist ein integrierter Lageplan, mit dem man die einzelnen Campusbereiche per Video kennenlernen kann, etwa das Philosophikum oder die Naturwissenschaften. Dort wird das Gelände kurz erklärt und werden die ansässigen Studiengänge benannt. Der Vorteil besteht darin, sich schon mal einen ersten Überblick zu verschaffen, was unter Corona-Bedingungen in Präsenz nur schwer durchführbar ist. Der "Markt der Möglichkeiten" ist für gewöhnlich fester Bestandteil jeder Einführungsphase. Diesmal kann stattdessen am Mittwoch, 28. Oktober, von 15 bis 18 Uhr per Live-Chat mit den Einrichtungen in Kontakt getreten werden. Auch ein persönliches Grußwort der Gießener Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz und des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) der JLU erwartet die "Erstis".

Das digitale Angebot der Universität für die Neulinge ist vielfältig aufgebaut und gibt ihnen die Chance, sich vor Studienbeginn umfangreich zu informieren. Negativ ist teilweise jedoch die Handhabung der Internetseite, die mitunter etwas kompliziert daherkommt und über das Smartphone nicht leicht zu bedienen ist. Die Zugänge zu Einführungsveranstaltungen lassen sich nur schwer finden, die Menge an Informationen ist fast schon zu umfassend. Aufgerufen werden können Infos, die jeder mal gehört haben sollte, die im universitären Alltag aber selten verwendet werden müssen. Nützlich ist sicherlich die virtuelle Kontaktaufnahme mit den Mentoren für weitere Hilfestellungen. Insgesamt hat die JLU für die Erstsemester eine digitale Variante gefunden, den Studienstart den Umständen entsprechend erfolgreich zu gestalten.