K-Frage in der Union: Was sagen Mitglieder aus Gießen?

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen? Armin Laschet (links) und Markus Söder wollen Kanzler(kandidat) für die Union werden. Foto: dpa

GIESSEN - In Gießen hat die CDU noch nicht verkündet, wer für sie bei der OB- und der Landratswahl im September antritt. Und auch auf Bundesebene hat von den potenziellen Aspiranten für die Kanzlerkandidatur lange Zeit niemand in die Offensive gehen wollen. Seit diesem Wochenende ist zumindest Letzteres anders: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat erstmals offiziell seine Bereitschaft signalisiert und Armin Laschet unter Zugzwang gesetzt. Der erhielt tags darauf "mit breiter Mehrheit" die Rückendeckung von CDU-Präsidium und CDU-Vorstand, ohne dass ein Beschluss gefasst worden ist. In jedem Fall kam aber spürbar Bewegung in die Angelegenheit. Wie beurteilen heimische Christdemokraten dieses Verfahren und die aktuelle "Performance" der Union? Wen würden sie favorisieren und wem attestieren sie die besten Chancen?

Klaus Peter Möller: Der hiesige Fraktions- und Parteichef verweist nur darauf, dass es traditionell zunächst dem Bundesparteivorsitzenden der CDU obliege, sich zu einer Kandidatur zu positionieren. "Der Vorschlag an die Parteigremien erfolgt im Anschluss über das Präsidium. Die Nominierung erfolgt danach durch den Vorstand an die Partei. Entschieden wird darüber in der Regel im Rahmen eines Parteitages. Verfolgt man die aktuelle Nachrichtenlage, entspricht die Vorgehensweise dem in der Union üblichen Prozedere."

Dorothé Küster: "Grundsätzlich hätte ich mir bereits bei der Wahl zum Parteivorsitzenden nicht Armin Laschet gewünscht, ich hätte ihn auch nicht gewählt. Aus diesem Grund habe ich gehofft, dass Markus Söder endlich seinen Hut in den Ring wirft. Er hat gerade in der Bewältigung der Covid-19-Pandemie demonstriert, dass er in der Lage ist, Herausforderungen anzunehmen und umzusetzen. Ich mag seinen strengen politischen Kurs", sagt die langjährige CDU-Stadtverordnete. Außerdem stehe er "zu unserer bürgerlichen Toleranz und den Werten, die wir haben". Gleichzeitig ist Dorothé Küster überzeugt, dass eigentlich jedes CDU-Mitglied darüber abstimmen sollte, wen die Partei ins Rennen schickt. "Da dies aber nicht umsetzbar scheint, wäre ich für die Entscheidung durch die Unionsfraktion im Bundestag." Zweifellos müsse dies schnell geschehen, "dann hätten wir gerade noch so die Kurve bekommen, und mit dem richtigen Kandidaten haben wir sehr gute Chancen bei der Bundestagswahl".

Zukunftsthemen anpacken

Frederik Bouffier: In der Frage nach der persönlichen Präferenz möchte sich der neu gewählte Gießener Fraktionsgeschäftsführer nicht festlegen. Denn maßgeblich sei nicht, wen er bevorzuge. "Die wesentlich relevantere Frage ist doch, wer führt unser Land am besten durch die Krise und wie gelingt es uns, Lösungen für andere schwierige Fragen nationaler und internationaler Politik zu finden." Dabei nennt er Corona, Migration, Klimawandel, Europa sowie das Verhältnis zu den USA, China und Russland. Das Personalangebot der Union dafür sei gut, "sowohl Armin Laschet als auch Markus Söder 'können' Kanzler". Dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten traue er definitiv zu, die Bundestagswahl für die Union zu gewinnen. "Sollte es Markus Söder werden, werden alle Anhänger der CDU engagiert in den Wahlkampf gehen - wie umgekehrt unsere Freunde der CSU bei einem Kandidaten Laschet", betont Frederik Bouffier. Angesichts einer derzeit "suboptimalen" Vorstellung seiner Partei fordert aber auch er, dass sehr rasch Klarheit herrschen müsse. "Wir können uns nicht noch Ewigkeiten damit aufhalten, wer unser Kandidat wird. Ich würde mich darüber freuen, wenn die beiden Protagonisten eine gemeinsame Entscheidung fällen. Dass man sich hierzu vorab in den obersten Parteigremien ein Meinungsbild einholt, ist legitim."

Kathrin Schmidt: Für die Vorsitzende des Stadtverbands der Jungen Union (JU) in Gießen ist es wichtig, dass der Kanzlerkandidat die gerade für junge Menschen zentralen Zukunftsthemen anpacken und beantworten könne: zum Beispiel Klimaschutz, Generationengerechtigkeit und wirtschaftliche Stabilität. Wenngleich im Moment vieles durch die Bekämpfung der Corona-Pandemie überlagert werde, hätte sie sich zu diesen Fragen von Armin Laschet seit seiner Übernahme des Bundesvorsitzes bisher mehr erhofft. "Deshalb tendiere ich eher zu Markus Söder. Er hat eine klarere Richtung, und ich habe auch das Gefühl, dass er in der Bevölkerung besser ankommt", so die Studentin der Justus-Liebig-Universität. Dass sich die Union - anders etwa als die SPD - mit der Kandidatenkür Zeit gelassen hat, findet Kathrin Schmidt sogar gut. "Wir sind in der Regierungsverantwortung, da ist es richtig, andere Prioritäten zu setzen." Und egal, wer sich am Ende durchsetzen kann, hofft sie, dass die Schwesterparteien nicht gespalten, sondern einig in den Wahlkampf ziehen.

Randy Uelman: "Wie bei dem dynamischen Infektionsgeschehen gilt auch hier: den Blick für das Wesentliche nicht verlieren. Trotz jeder persönlichen Vorliebe eines politischen Stils und einer Agenda ist festzuhalten, dass die Unionsfamilie ein starkes Personalangebot hat. Noch vor einigen Jahren konnten wir uns eine Post-Merkel-Ära gar nicht vorstellen und nun sind wir in der guten Lage einer Bestenauslese aus CDU und CSU", sagt der Stadtverordnete. Aus diesem Grund sieht er die Sache "ganz entspannt", zumal beide aussichtsreichen Kandidaten "hervorragende Arbeit für zwei große und starke Bundesländer" leisten würden. Beide seien zudem Vollprofis, die sich aber "beim Frühstück oder beim Schoppen zum Wohle des Landes" schnellstmöglich verständigen sollten. "Ob als Kanzler, Bundesminister, Bundesvorsitzender ihrer Parteien oder eben weiterhin als Ministerpräsident, sie sind gut beraten, auch zukünftig im Team zusammenzuarbeiten", appelliert Randy Uelman. Ungeachtet dessen zeigt er sich nach den Präsidiums- und Vorstandssitzungen am Montagnachmittag auch ernüchtert: "Die Mitglieder der CDU/CSU sind klüger, reflektierter und abgewogener, als es die etablierten Führungsgremien der Parteien glauben." Aber die Union habe es "wie immer nicht einmal angestrebt", ihre Mitglieder überhaupt anzuhören.

Auf Konfrontationskurs?

Martin Schlicksupp: "Die CDU war immer dann am stärksten, wenn sie geschlossen aufgetreten ist", sagt der Stadtverordnete. Insofern sei für ihn klar, dass er auch in der K-Frage hinter dem CDU-Vorsitzenden Armin Laschet stehe. Die Lösung, auf die dieser sich mit Markus Söder einige, "werde ich mittragen und unterstützen", so Schlicksupp.

Maximilian Roth: Bereits bei der Wahl zum CDU-Bundesvorsitzenden war Armin Laschet nicht der Favorit des JU-Sprechers. Mit Friedrich Merz verband er dagegen die Hoffnung auf "frischen Wind" und "einen anderen Politikstil". Da sich im Laufe des Montags allerdings die Hinweise auf den 60-Jährigen verdichteten, wäre es für Maximilian Roth eine Überraschung, würde sich die CSU wirklich konfrontativ dagegen stellen. Obendrein gibt er zu bedenken, was es für die Entwicklung der CDU bedeute, wenn eventuell ein CSU-Kanzler mehrere Jahre regieren würde. "Ich weiß daher nicht, ob Markus Söder auf lange Sicht tatsächlich der bessere Kandidat wäre." Trotzdem bleiben bei dem Vertreter des Parteinachwuchses Zweifel. "Ob Armin Laschet das kann, muss er erst noch beweisen." In Nordrhein-Westfalen sei ihm zunächst aber auch nur wenig zugetraut worden, doch er habe sich von schlechteren Umfrageergebnissen nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ohnehin, so Roth, fehle eine dritte Option. Der zuletzt ebenfalls genannte Fraktionschef im Bundestag, Ralph Brinkhaus, sei in der breiten Öffentlichkeit jedenfalls nicht bekannt genug.