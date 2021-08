Kaffeeklatsch mit Frederik Bouffier

Jetzt teilen:

GIESSEN - Frederik Bouffier, Oberbürgermeisterkandidat der CDU in der Stadt Gießen, bietet an, bei interessierten Bürgern der Stadt und ihrer Ortsteile zum Gedankenaustausch zu Hause vorbeizukommen. "Die politische Diskussion ist entspannter und die private Atmosphäre lebensnäher, als es große Veranstaltungen sein können. Deshalb freue ich mich darauf, mit den Gießener Bürgerinnen und Bürgern über ihre Alltagsprobleme in der Stadt Gießen ins Gespräch zu kommen.", so Bouffier.

Bis zu acht Personen

Aufgrund der aktuellen Pandemielage sollten die Gespräche vorrangig in kleinen Gruppen von fünf bis acht Personen stattfinden und möglichst draußen. Interessierte können sich ab sofort per E-Mail (team@unsergiessenvonmorgen.de) oder telefonisch bei der Geschäftsstelle der CDU (0641/41056) einen Termin in den nächsten Wochen reservieren, an dem er für etwa eine Stunde vornehmlich zu einem Nachmittagskaffee vorbeikommt. Anfragen von Vereinen und Interessengruppen sind auch möglich, das Themenspektrum sollte offengehalten werden. Welche Corona-Maßnahmen erforderlich sind, wird im Einzelfall geklärt.