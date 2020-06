Kaffeetafel in St. Thomas Morus Kirche Gießen

Einladend: Gemeindereferentin Uta Kuttner und Pfarrer Johannes Lohscheidt feiern einen besonderen Gottesdienst. Foto: Jung

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN (kg). "Schön, dass Sie gekommen sind", freute sich in der St. Thomas Morus-Kirche der evangelische Pfarrer Johannes Lohscheidt und schaute "in wunderbare und lachende Gesichter".

Vor dem Altar stand ein Tisch, fein dekoriert mit Blumen, Kaffeegeschirr, Gläsern. "Ich erwarte Besuch", erläuterte Pfarrer Lohscheidt den besonderen Aufbau im Gotteshaus. "Gastfreundschaft" war das Thema und nahm damit Bezug auf einen Vers aus dem Hebräerbrief: "Vergesst die Gastfreundschaft nicht; denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt!" (Hebr 13, 2). Beim "Ökumenischen Gottesdienst Gießen Ost" sagte der Pfarrer, in den letzten Wochen sei es schwierig gewesen, Besuch zu empfangen und vielleicht sei er deshalb etwas aufgeregt, gestand er.

Auch die Gemeindereferentin im Pfarreienverbund Gießen, Uta Kuttner, äußerte ihre Aufregung. Jesus sei gerne Gast, sagte sie, seine Besuche seien nicht folgenlos und verwies auf die Erzählung im 19. Kapitel des Lukasevangeliums. Es sei schon etwas Besonderes, an einem schön festlich gedeckten Tisch zu sitzen. Einladender und Eingeladene, Einladende und Eingeladener. "Ökumenische Gastfreundschaft, die kann so gastfreundlich sein, wie die biblischen Geschichten es erzählen. Sie kann mit Vertrauen auf Gott überwältigend sein, weil sie nicht auf die äußeren Dinge schaut - so wie Jesus nicht auf das Äußere von Zachäus geschaut hat -, sondern auf das, was diesen Menschen ausmacht". "Gastfreundschaft kann ganz anders sein, als man sie erwartet", sagte Uta Kuttner. An die Tafeln, die gedeckt würden, in der Routine der Glaubensgemeinschaften kämen längst nicht mehr die, von denen wir es erwarten.

"Viele haben andere Wege gefunden, andere schaffen die Wege nicht mehr, ihnen reicht es, wenn andere feiern. Kuttner forderte dazu auf: "Statt zu resignieren, sollten und können wir unsere Kraft darauf wenden, die Menschen einzuladen, die noch so gar nicht auf unserer Gästeliste stehen. Das kann auch heißen, sich mit Fremden auseinanderzusetzen, nicht zu Hause am Tisch zu sitzen und auf den Besuch zu warten, sondern sich aufzumachen, zu den Zäunen, zu den Grenzen unserer eigenen Gemeinde und dort mit den Menschen in Kontakt zu treten".

Die musikalische Umrahmung übernahmen Inna Janzen (Klavier), Paul Bugla (Gitarre), Markus Wach (verschiedene Saiteninstrumente). Peter Schneider begrüßte die Gottesdienstbesucher vor Beginn draußen musikalisch mit Akkordeonklängen.