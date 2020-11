"Kalender der Religionen" ab sofort erhältlich

Jetzt teilen:

GIESSEN - Der "Kalender der Religionen 2021" ist erschienen. Auf dem faltbaren DIN A3-Wandkalender haben Gemeinden der Christen, Muslime, Juden, Buddhisten, Hindus und Baha´i aus der Region Gießen ihre Feste und Feiertage vermerkt und laden Andersgläubige zur Begegnung ein. Herausgeber ist Ökumene-Pfarrer Bernd Apel. Die federführende evangelische Kirche ist diesmal durch das Evangelische Dekanat Kirchberg vertreten. Der "Kalender der Religionen" eigne sich für die Nutzung in Schule, Jugendarbeit und Konfirmandenunterricht ebenso wie in der Erwachsenenbildung.

Erhältlich ist er einzeln für je einen Euro im Dekanat Grünberg (Renthof 13, Telefon: 06401/227315), bei "Naturkost Hagebutte" (Kaiserstraße 24 in Großen-Buseck, Tel.: 06408/3284), dem Religionspädagogischen Institut der Evangelischen Kirche (Lonystraße 13 in Gießen, Tel.: 0641/79496-33) oder im Kirchenladen "direkt am Turm" (Marktplatz 7, Tel.: 0641/9698535). Bestellungen zum Versand (ab zehn Stück je 0,60 Euro plus Porto) sind per E-Mail an dekanat.gruenberg@ekhn.de möglich.