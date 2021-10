Kalte Pistole statt heißem Stelldichein in Gießen

Justitias Entscheidung: Zumindest den Familienvater könnte vor dem Landgericht eine erhebliche Strafe erwarten. Symbolfot: Sebra/Fotolia

GIESSEN - Das Unheil ereilte die kleine Familie zwei Tage vor Weihnachten. Das Konto des Vaters wurde gepfändet, an Einkäufe für die Festtage war nicht mehr zu denken und auch für die bald fällige Miete fehlten die Mittel. Obendrein litt der kleine Sohn unter einer schweren Krankheit. In dieser verzweifelten Situation hat sich der junge Mann "zu diesem brutalen Schwachsinn hinreißen" lassen, bringt es sein Verteidiger Philipp Kleiner auf den Punkt. Und zu allem Unglück habe der gelernte Industriemechaniker auch seine Lebensgefährtin in seine kriminellen Machenschaften hineingezogen. "Sie hat ihn abhalten wollen, aber mein Mandant hat sie überredet, mitzumachen." Folglich müssen sich nun beide wegen schwerer räuberischer Erpressung vor dem Landgericht verantworten. In vier Fällen soll der 27-Jährige unterschiedliche Geldsummen erbeutet haben, zwei Mal bleib es offenbar beim Versuch. Bei drei Taten soll ihm seine ein Jahr jüngere Partnerin zur Seite gestanden haben.

Der perfide Plan des Angeklagten schien sich ganz einfach umsetzen zu lassen. Über ein Internetportal, über das auch sexuelle Dienstleistungen angeboten werden, knüpften die beiden Gießener zwischen Ende Dezember 2019 und Mitte Januar 2020 Kontakt zu potenziellen Freiern. Einem kurzen Nachrichtenaustausch folgte die Verabredung an einem Gelände im Flussstraßenviertel. Doch statt des erhofften intimen Beisammenseins mit einer verführerischen Frau, begrüßte ein Mann mit Schreckschusspistole die paarungswilligen Herren. Mit teilweise drastischen Worten wurden die "Kunden" gezwungen, die zuvor vereinbarte Entlohnung auf den Boden zu legen und anschließend zu verschwinden.

"Ich hatte Angst"

Einen Freier begleitete der junge Mann laut Anklage sogar erst noch zu einem Geldautomaten, damit er die passende Summe von seinem Konto abheben konnte. All das räumt der 27-Jährige gleich zu Prozessauftakt vor der Sechsten Strafkammer unumwunden ein. Unverkennbar ist dabei sein Bemühen, seiner Partnerin allenfalls "eine untergeordnete Rolle" bei den Überfällen zuzuschreiben und die Hauptschuld auf sich zu nehmen. "Sie hat lediglich mit den Freiern geschrieben", versichert er. Um später zu ergänzen, dass auch er Nachrichten über ihren Account verschickt habe. "Nur bei zwei Fällen war sie in der Nähe im Auto."

Auch die junge Mutter weist einen Anklagevorwurf zurück. Eine räuberische Erpressung hatte sich kurz vor Silvester nach Mitternacht zugetragen. Zu diesem Zeitpunkt sei sie "ganz bestimmt" zu Hause bei dem knapp sechs Monate alten Sohn gewesen, auf den bei den beiden anderen Verbrechen am frühen Abend die Oma aufgepasst habe. "Ich habe mich in einer Depression befunden", schildert die 26-Jährige. Deshalb habe sie nicht genug Kraft gehabt, ihrem Lebensgefährten dieses Vorgehen auszureden. "Nach dem ersten Fall hat er mir erzählt, dass er eine Waffe hat, aber damit niemanden verletzen kann." Tatsächlich war die Schreckschusspistole nicht funktionsfähig. Ein Opfer hat sogar erkennen können, dass keine echte Gefahr bestand und lief trotz der Drohungen einfach schnell davon. Den Kunden, die ein Sextreffen hatten kaufen wollen, ist der Auftritt in Saal 207 sichtlich peinlich. Überhaupt haben nur zwei von sich aus Anzeige erstattet, die anderen konnte die Polizei aufgrund der Auswertung der Chatverläufe des Paares ermitteln.

Im Dunkeln hatte sich ein Auszubildender aus Marburg an jenem kalten Winterabend auf den Weg zu einem erhofften heißen Stelldichein in Gießen gemacht. "Plötzlich stand ein Mann hinter mir und hat mir etwas Kaltes an den Kopf gehalten", so der 23-Jährige. Aus Angst habe er die Anweisungen sogleich befolgt, die 300 Euro platziert und noch einige Minuten nach Verschwinden des Täters bewegungslos gewartet. Zuhause habe er - laut Vorgabe - sein komplettes Konto auf der Internetplattform gelöscht. An Details dieses einschneidenden Erlebnisses mag er sich nicht mehr erinnern. Doch vergessen hat er nicht, dass ihm untersagt worden war, die Polizei einzuschalten.

Ähnlich ging es dem Lageristen aus dem Lahn-Dill-Kreis. Auch ihm näherte sich der Angreifer von hinten, forderte Geld und sagte, er habe eine Pistole in der Hand. "Ich hatte Angst und wusste nicht, ob er wirklich eine Waffe hat." Deshalb habe er nicht gezögert: "Ich habe das Geld deponiert und bin so schnell wie möglich weggerannt", berichtet er. Und fügt hinzu: "Ich hatte aber immerhin den Geistesblitz und habe den Geldbeutel im Auto gelassen." Somit habe sich der Verlust eben nur auf die abgesprochenen 300 Euro belaufen. "Ich habe nicht mehr daran gedacht, bis sich die Polizei gemeldet hat", betont der 53-Jährige.

Das junge Paar war indes unverkennbar naiv vorgegangen. Nachdem ein geprellter Kunde Anzeige erstattet hatte, gerieten die beiden durch eine Funkzellenabfrage sogleich ins Visier der Fahnder. Dadurch lässt sich nachvollziehen, welche Rufnummern zu einem bestimmten Zeitpunkt dort eingeloggt waren. "Bevor wir den Durchsuchungsbeschluss vollstrecken konnten, kam es zu einer weiteren Tat", berichtet eine Kriminalkommissarin. Danach aber war die illegale Einnahmequelle endgültig versiegt und die jungen Eltern, die in der Zwischenzeit noch ein zweites Baby bekommen haben, wurden dingfest gemacht.

Die Angeklagten entschuldigen sich höflich bei jedem ihrer Opfer, versichern nachdrücklich, dass es ihnen leid tut, den Männern durch ihr Verhalten Angst eingejagt zu haben. Die beiden wirken zurückhaltend, freundlich und keineswegs unsympathisch. Der junge Vater hat inzwischen noch einen Nebenjob angenommen, um die erbeuteten Gelder zurückzahlen zu können. "Eine Wiedergutmachung von insgesamt 1000 Euro steht jetzt schon zur Verfügung", bestätigt der Verteidiger. Das reicht zwar nur etwa für die Hälfte, aber den Rest möchte der 27-Jährige auch noch unbedingt zusammenbekommen. Der Prozess wird fortgesetzt.