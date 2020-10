Kammermusik in Johanneskirche

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Kammermusik von Johann Sebastian Bach erklingt in den nächsten Musikalischen Abendgedanken am Samstag, den 17. Oktober um 18 Uhr in der Gießener Johanneskirche. Im Mittelpunkt steht die Triosonate c-Moll aus dem „Musikalischen Opfer“. Das Werk enstand 1747 nach einem Besuch Bachs am Hofe des preußischen Königs Friedrich II. Es musizieren Susanne Oehler (Flöte), Elisa Friedrich (Violine), Torsten Oehler (Violoncello) und Christoph Koerber (Cembalo). Pfarrer Gabriel Brand liest verbindende Texte. Der Eintritt ist frei.