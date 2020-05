Kampagne "Vielfalt ist gesund"

Jetzt teilen:

Giessen (red). Am heutigen 12. Mai ist der internationale Tag der Pflege. Dies nimmt das St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung zum Anlass, um auf auf die Vielfalt der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aufmerksam zu machen. Passend dazu ist die aktuelle Kampagne des Katholischen Krankenhausverbands Deutschlands e.V. (kkvd) "Vielfalt ist gesund - Zusammen können wir mehr", an der sich das Krankenhaus beteiligt. Die Kampagne wirbt für Vielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt und wird bundesweit mit der Unterstützung der katholischen Krankenhäuser und ihrer Träger, die im kkvd zusammengeschlossen sind, umgesetzt, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

"Auch unser Träger (neben der Balserischen Stiftung), die TGE-g Trägergesellschaft mbH für die Einrichtungen der Schwestern vom Göttlichen Erlöser (Provinz Deutschland), hat sich mit seinen beiden katholischen Krankenhäusern, unserem St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung in Gießen und dem St. Theresien-Krankenhaus in Nürnberg an der Kampagne beteiligt. Für die Mitarbeiterportraits standen der Hauptgeschäftsführer der TGE-g Trägergesellschaft, Dr. Rainer Beyer, die Gesundheits- und Krankenpflegerin Ayse Dogan vom St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung sowie Servicekraft Zeliha Hakan und Gesundheits- und Krankenpfleger Georg Demleitner vom St. Theresien-Krankenhaus vor der Kamera. Sie zeigen Gesicht für das Kampagnenmotto "Vielfalt ist gesund", stellvertretend für viele weitere Kollegen.

Die Motive werden auf der Website und den Social Media-Kanälen der Einrichtungen genutzt und sollen auch bei den Aktionstagen im Mai, wie beim "Tag der Pflege" und beim "Tag der Vielfalt" (26. Mai) sichtbar werden.