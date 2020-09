Kampf mit "innerem Gorilla" bei "Gießener Wissensforum" am 22. September

Morgenstern

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN. Zoologisch gesehen gehören Menschen zur Familie der großen Menschenaffen. Das zeigt sich insbesondere in unserem Verhalten. "Geraten wir unter Druck, erwacht in uns der 'innere Gorilla', weil sein uraltes Stresssystem auf Überleben programmiert ist. Er will die Situation körperlich lösen, doch das klappt in der Regel nicht, weil wir uns längst von einer 'artgerechten' Lebensweise entfernt haben", weiß Dr. Martin Morgenstern. Der Evolutionspsychologe und Verhaltensforscher möchte am Dienstag, 22. September, beim "Gießener Wissensforum" erklären, "was bei Stress im Körper passiert", und zeigen, "wie Sie besonders auch unter Druck trotzdem innerlich ruhig und gelassen bleiben". In der Vortragsreihe von Anzeiger, Volksbank Mittelhessen und Veranstaltungsagentur Sprecherhaus gibt es aufgrund von Corona erneut zwei Präsenzveranstaltungen im Volksbank-Forum und einen Livestream (20 Uhr).

Dr. Morgenstern, als Verhaltensforscher und Evolutionspsychologe sind Sie auf dem Erdball sicherlich schon weit herumgekommen. Geben Sie uns doch mal einen Einblick in Ihren bisherigen Lebensweg!

Als ich vor 20 Jahren als Dozent in der Uni begonnen habe zu unterrichten, musste ich mich entscheiden: Entweder die Studenten hören mir wegen der Klausur zu, oder weil es einfach spannend ist. Ich habe mich für das Zweite entschieden. Von da an begann mein Weg in die Welt der Seminare und Vorträge. Als Evolutionspsychologe habe ich mich im Laufe der Zeit darauf spezialisiert, dass Menschen ihren inneren Gorilla entdecken und wieder artgerecht halten.

In der Einladung schreiben Sie, dass unser "uraltes Stresssystem auf Überleben programmiert ist": Demnach haben wir uns wohl doch noch nicht so weit von unseren höhlenbewohnenden Vorfahren entfernt, wie wir glauben, oder?

Genau. Der genetische Bauplan ist zu 98 Prozent deckungsgleich mit einem Gorilla. Unser Modell, der Homo Sapiens, hat sich seit 50 000 Jahren, also seit der Steinzeit, kaum noch verändert. Auch das Stresssystem ist in dieser Welt hängen geblieben. Und dort werden Probleme eher mit der Keule als mit Köpfchen gelöst.

Viele behaupten, Stress würde beruflich wie auch privat ständig zunehmen. Ist das tatsächlich eine fortschreitende, messbare Entwicklung, oder waren wir früher einfach nur stressresistenter?

Umfragen nach haben inzwischen vier von fünf Personen mehr Stress, als ihnen lieb ist. Dabei ist Stress in Maßen gesund und eigentlich genauso natürlich wie Essen, Trinken oder Schlafen. Nur ein "Zuviel" ist für die Psyche und die Gesundheit nicht gut. Früher hatten die Menschen auch Stress. Aber zum Beispiel haben sie sich bei Stress mehr bewegt und ihn damit leichter abgebaut. Dazu kommt, dass es vor ein paar Jahrzehnten in den meisten Jobs öfter Verschnaufpausen gab. Heute sind die Jobs in der Regel so verdichtet, dass keine Zeit mehr zum Erholen bleibt. Die Dauerbelastung führt dazu, sich gestresst, ausgelaugt oder überfordert zu fühlen.

Laut Ihrer Ansicht haben wir uns "längst von einer artgerechten Lebensweise entfernt": Wann etwa und wodurch haben wir denn den falschen Pfad eingeschlagen, und ist eine Korrektur noch möglich?

In dem Moment, wo der Mensch seinen inneren Affen, also seine Biologie mitsamt den Bedürfnissen, vergessen hat, beginnt das Dilemma. Zum Beispiel bewegen sich die meisten Menschen weniger als 1000 Meter und sitzen über neun Stunden am Tag. Für den alten Jäger und Sammler in uns keine gute Idee. Dazu kommt eine Ernährung, die viele ihrem Hund nicht anbieten würden. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass die meisten Menschen den Schlaf vernachlässigen und viel weniger schlafen, als sie eigentlich müssten. Die Summe der außer Acht gelassenen Grundbedürfnisse zuzüglich der ausstehenden Sinnfrage bezüglich des Jobs und des Lebensentwurfs bei vielen Menschen führt zu einer nicht artgerechten Lebensführung. Natürlich ist eine Korrektur möglich, sobald wir uns darüber bewusst werden, worauf es ankommt und vor allem, wie wir dies im Alltag auch umsetzen können. Und da komme ich ins Spiel!

Was werden Ihre Zuhörer nach dem Vortrag besser können oder mehr wissen als zuvor?

Die Zuhörer werden mit mir auf eine spannende Reise hin zur Stressmechanik gehen. In Experimenten werden sie erleben, wie der Stressreflex funktioniert, wie sie ihn bei sich wahrnehmen und vor allem, wie sie sich mit ganz einfachen Techniken in Gelassenheit üben. Sie werden im Alltag erkennen, wann und warum sie Stress haben und wie sie sich einen Gelassenheitsknopf antrainieren, falls sie mal der Affe reitet.

Foto: Morgenstern

*

Beide Präsenzveranstaltungen sind bereits ausverkauft, für den Livestream ab 20 Uhr sind aber weiterhin Karten erhältlich. Informationen hierzu wie auch zum Vortragsprogramm der kommenden Monate gibt es online unter www.sprecherhaus-shop.de/vortragsreihen/giessener-wissensforum-2020/. Die Kartenbestellung ist ebenfalls telefonisch (02561/9792888) und per E-Mail an info@sprecherhaus.de möglich. Volksbank-Kunden und Anzeiger-Abonnenten wird ein Rabatt gewährt.