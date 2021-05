Kanalsystem in Alicenstraße wird inspiziert

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Mittelhessischen Wasserbetriebe (MWB) müssen turnusmäßige Kontrollen des Kanalsystems in der Alicenstraße in Gießen vornehmen. Aufgrund dieser Inspektionsarbeiten sei es notwendig, die Alicenstraße nachts vom 15. bis 18. Juni voll zu sperren, teilt die Stadt mit. Damit die Anwohner möglichst wenig beeinträchtigt werden und um die erforderliche Vollsperrung optimal zu nutzen, werden die MWB weitere Arbeiten parallel durchführen, wie zum Beispiel das Reinigen der Straßenabläufe. Dies geschieht in drei aufeinander folgenden Nächten zwischen 21 und 5 Uhr. Die Grundstücke in den gesperrten Bereichen können dann nicht angefahren werden. Bereits in der Woche davor sei wegen der nötigen Vorarbeiten tagsüber von 7 bis 16 Uhr mit Parkverboten für die Straßenseite mit den ungeraden Hausnummern zu rechnen. Die Arbeiten seien wetterabhängig, daher könne sich der Termin zur Durchführung im ungünstigsten Fall auf die Nächte zwischen dem 22. und 25. Juni verschieben. Aufgrund der Vollsperrungen seien Verkehrsbehinderungen zu erwarten; Ortskundige werden gebeten, den Bereich zu umfahren. Behinderungen für Notfalleinsätze könnten nicht entstehen. Ebenfalls weist die Stadt darauf hin, dass es zu einer "geringen Lärmbelästigung" kommen kann.