Kaninhop als Hobby: Eine Familie im Bann der Langohren

Beim Kaninhop-Turnier der Weimarer Open nahmen elf Teilnehmer mit 49 Kaninchen in drei Wettkampfklassen teil. Vier Schiedsrichter bewerteten die Durchgänge.

In der Anfängerklasse gerade Bahn konnte sich Laura Schneider mit Kaiser Wilhelm vom Vogelsberg den ersten Platz sichern. Platz zwei ging an Jasmin Degenhardt/Tapsi und Platz 3 an Rebecca Gilbert/Fernanda. Da in jeder Klasse ein Starter mit drei Kaninchen antreten darf, gibt es auch Klassen-Gesamtsieger: Rosa Lee Martic mit Paris, Poli und Pepe Peter gewann mit 13 Punkten.

In der Leichten Klasse gerade Bahn ging der erste Platz an Emmely Gabrich mit Pünktchen, Celina Zoe Findt wurde Zweite mit Blue sowie Dritte mit Blueberry, was den Gesamtsieg brachte. Blue, Blueberry und Prinz Schwarzohr (mit acht Jahren das älteste Kaninchen des Turniers) erreichten 17 Punkte.

In der Mittelschweren Klasse gerade Bahn erreichte Laura Schneider mit Rigor vom Vogelsberg den ersten Platz. Ihr folgte Celina Zoe Findt mit Rocky, Platz drei ging an Emmely Gabrich mit Brownie Cupcake. Den Gesamtsieg holte sich Celina Zoe Findt: Rocky, White und Brownie errangen 17 Punkte.

Den Turniersieg sicherte sich Emmely Gabrich mit 36 Punkten (drei Wettkämpfe und je drei Kaninchen). Celina Zoe Findt wurde mit 35 Punkten (drei Wettkämpfe und acht Kaninchen) Gesamtzweite.