"Kanu Tours" in Gießen hat Betrieb auf 80 Prozent hochgefahren

Gut besucht: Seit der Betrieb bei "Kanu Tours" wieder auf 80 Prozent hochgefahren ist, gibt es an der Lahn einiges zu tun. Foto: Pflüger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen. Am Mittelmeer am Strand liegen und sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen oder irgendwo durch die Berge schlendern? Die klassische Urlaubssaison, erst recht ausgedehnte Fernreisen, fallen in diesem Jahr vielfach ins Wasser. Manchem gelingt dieses Kunststück aber auch bei Peter Zutt in Gießen - und zwar direkt aus dem Kanu in die Lahn. Als es kürzlich wieder einen Herrn mittleren Alters erwischte, musste der 63-Jährige dann doch schon mal schmunzeln. "Da hat er wohl bei der Einweisung nicht richtig aufgepasst", meint der Bootsverleiher.

Mehrere kleine Grüppchen stehen jeweils um einen Mitarbeiter von "Kanutours Gießen", um sich die Instruktionen zum richtigen Paddeln, zum Anlegen sowie zum korrekten Ein- und Aussteigen anzuhören. "Wir sind froh, dass wir den Betrieb wieder auf 80 Prozent hochfahren konnten, auch wenn die vielen Hygienemaßnahmen einen erheblichen Organisations- und Personalaufwand bedeuten", berichtet der Chef des einzigen hiesigen Kanu- und Tretbootverleihs im Gespräch mit dem Anzeiger. Die Ausgaben der Paddel und Schwimmwesten sind räumlich getrennt, alles muss regelmäßig desinfiziert werden, Einweisungen finden nur in überschaubarem Rahmen statt. "Große Gruppen können wir im Moment nicht annehmen. Die Buchungen für Kleingruppen schießen dafür durch die Decke", betont Peter Zutt. Er empfiehlt daher, mindestens eine Woche vorher Kontakt aufzunehmen, denn "Kanufahren geht bei uns grundsätzlich nicht spontan, sondern nur mit Voranmeldung".

Ob nun als Familie oder mit der Clique - an einem warmen und sonnigen Sonntag wie neulich ist jedes Alter und jede Gruppengröße vertreten. Da sind zum Beispiel Christian und seine Freundin Palesa, die mit Kumpel Riccardo für eine Tour im Kajak angereist sind. "Wir haben das vor zwei Jahren schon mit der Familie gemacht, jetzt wollten wir nochmal mit meinem besten Kumpel die Lahn hochpaddeln", erzählt der 31-Jährige. Gebucht haben sie den halbtägigen Ausflug, 90 Minuten auf der Lahn in Richtung Marburg, 90 Minuten zurück. "Glücklicherweise waren wir schon im Frühjahr im Urlaub in Südafrika, über das Rückholprogramm sind wir zurück nach Deutschland gelangt", berichtet Palesa.

Fotos Gut besucht: Seit der Betrieb bei "Kanu Tours" wieder auf 80 Prozent hochgefahren ist, gibt es an der Lahn einiges zu tun. Foto: Pflüger Gut aufpassen: Vor der Fahrt gibt es genaue Instruktionen. Foto: Pflüger 2

Zu Beginn der Pandemie war für Peter Zutt noch nicht abzusehen, dass das Geschäft bald wieder einigermaßen laufen könnte. "Anfangs haben wir Soforthilfe beantragt und nicht gewusst, ob wir das Jahr überleben. Wir haben da in einen tiefen Brunnen geguckt." Schätzungsweise höhere fünfstellige Summen seien während des guten Wetters im April weggefallen, Reisebeschränkungen sorgen auch jetzt noch für Einbußen beim "Nebenstandbein" Busreisen. Ungewiss sei auch jetzt noch, wie die Krise durchgestanden werden kann, aber der Kanuverleiher bleibt vorsichtig optimistisch: "Wenn es so weitergeht, schaffen wir es bis in den Winter."

"Zweite Welle wäre Todesstoß"

Die Lockerungen der Hygienemaßnahmen sowie das veränderte Urlaubsverhalten der Menschen in der Region - und darüber hinaus - kämen dem Kanugeschäft zugute. "Die Hälfte der Buchungen stammen von Leuten von weiter her, von den neuen Bundesländern bis Holland." Vor allem das hauseigene Exklusivangebot "Bett & Kanu" werde insbesondere von ortsfremden Touristen gerne angenommen. "Wir buchen ihnen für mehrere Tage das Kanu und abends direkt das Bett im Hotel der jeweiligen Stadt, sie brauchen sich um nichts mehr zu kümmern", erklärt Zutt stolz.

Spontan und ohne Voranmeldung kann eines der zwölf Tretboote gemietet werden. Einige "Schwäne" und "Autos" sind permanent auf dem Wasser unterwegs, eine "Ente" legt gerade an. Von Bord geht Familie Schauermann, der Blick in die Augen der Kinder verrät, dass sie sichtlich begeistert sind. Denise und Tobias Schauermann fahren jedes Jahr mindestens einmal von Nidda nach Gießen, um im Tretboot über die Lahn zu tuckern. "Wir verbinden das dann immer mit einem Besuch im 'Lahnfenster' oder einem Bummel durch die Stadt", erklären die jungen Eltern. Der kleine Jano (2) und seine große Schwester Clara (5) freuen sich ebenfalls, denn hinterher gibt es für die beiden stets noch ein Eis. Ihren Jahresurlaub kann die Familie übrigens trotz Corona wahrnehmen, "wir hatten nämlich geplant, die Ferien in Deutschland zu verbringen".

Grimmig wird der Gesichtsausdruck des sonst - trotz Stress - so entspannt wirkenden Chefs, wenn er an die Urlauber auf Mallorca und anderswo denkt, die Abstandsregeln nicht einhalten und feiern, als sei nichts gewesen: "Eine zweite Welle wäre der Todesstoß für uns und für nahezu den gesamten Wassertourismus an der Lahn." Damit würden Peter Zutt, seine Frau, eine festangestellte Kraft im Büro sowie rund 20 Schüler und Studierende in Aushilfspositionen ihren Job verlieren. Außerdem wäre das Lebenswerk des Inhabers zerstört. Wenngleich er bis zur Rente nun noch etwas länger arbeiten muss und weiterhin keinen Nachfolger gefunden hat, will Peter Zutt "mit Herzblut" weitermachen. "Ob Impfstoff hin oder her, wir müssen alle mit der Situation umzugehen lernen", zeigt er sich kämpferisch, bevor er zurück an seinen Schreibtisch und ans Telefon muss. "Das Ding hört in diesen Tagen gar nicht auf zu klingeln."