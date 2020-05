Kappa streicht 223 Stellen

Jetzt teilen:

GIESSEN - (ib). Popp-Pressesprecher Alexander Schmolling kündigte am Dienstag eine weitere Stellungnahme zur Schließung des „Kappa Antipasti“-Standorts in Gießen an (der Anzeiger berichtete). Diese erreichte uns aber erst nach Redaktionsschluss. Darin konkretisierte Schmolling die Zahl der Arbeitsplätze, die bei Kappa verloren gehen: Wörtlich heißt es: „Zum jetzigen Zeitpunkt sind in Folge der Schließung des Kappa-Standortes in Gießen 143 festangestellte Mitarbeiter von Kündigungen betroffen. Die restlichen rund 80 Beschäftigten bei Kappa sind Mitarbeiter von Leiharbeitsfirmen.“