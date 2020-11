Karnevalfreunde Allendorf eröffnen Kampagne mit digitaler Polonaise

Einiges an Technik musste eingesetzt werden für die digitale Übertragung, damit Sitzungspräsident Bernhard Lefèvre die Stimmung anheizen konnte. (Foto: Jung)

GIESSEN - GIESSEN-ALLENDORF. Die Karnevalfreunde Allendorf (KFA) lassen sich von Corona nicht unterkriegen. Das zeigten sie eindrucksvoll mit der digitalen Kampagneneröffnung, die nicht um 11.11 Uhr, sondern um 19.11 Uhr in den Wohnzimmern von 29 Teilnehmern über Handy, Tablet, Laptop und PC ablief. Aus den eigenen Reihen erfolgte die Zusammenstellung des närrischen Geschehens digital an einem Abend, der die Närrinnen und Narhallesen zwang, zu Hause zu bleiben und sich der Technik zu bedienen.

Tobias Blöcher, der erste Vorsitzende der KFA, und Sitzungspräsident Bernhard Lefèvre leisteten Schwerstarbeit, um ihre Mitglieder auf die fünfte Jahreszeit per Bildschirm einzustimmen. Auf die Frage aus der Monitorrunde, wo denn seine Kostümierung sei, saygte er, er habe sich erleichtert, weil er ins Schwitzen kam. Kein Wunder, bei dem Aufwand, der betrieben wurde. Filme aus den vergangenen Kampagnen spielte er ein, Fragen eines Ratespiels erschienen auf dem Bildschirm und im Vorfeld mussten die technischen Voraussetzungen für die Übertragung über das Web-Konferenzportal „Zoom“ geschaffen werden.

Panne mit Lösungszettel

Alles gelang und die „Helau“ Rufe aus den fast 50 Kehlen gingen über das Netz. Der Sitzungspräsident sprach von „einer absoluten Weltpremiere“, als die digitale Polonaise ins Bild kam. Da marschierten KFA Mitglieder in Kostümen unter den Klängen des Narrhallamarsches durch den Wald, im heimischen Wohnzimmer oder originell mit einer Leiter und erinnerten an die Vielfältigkeit des Karnevals. Elf Fragen zum 11.11. mussten die Leute vor den Bildschirmen beantworten und es kam Spannung auf. Das Ganze endete allerdings mit einem Fauxpas, denn eine Gruppe von Narren sendete ihren Lösungszettel – für alle sichtbar – in der KFA-WhatsApp-Gruppe und so kannten alle die Lösung.

Nun, Spaß gehört zum Karneval im Kleebachdorf und die Panne verursachte zusätzliche Lacher. Resümee von Wilfried Schneider nach der närrischen Eröffnung der besonderen Art: „Da haben wir schön das Virus ausgetrickst! Mir hat‘s saugut gefallen.“ Elke Pilz bedankt sich bei allen Mitwirkenden mit 100 Kräppeln, die sie am Samstag backt. „Wir sehen uns, digital oder analog“, versprach Bernhard Lefèvre am Ende des gelungenen digitalen Experimentes, das sicher in die Geschichte der Karnevalfreunde Allendorf eingeht.