Karnevalfreunde Allendorf starten virtuell in die fünfte Jahreszeit

GIESSEN-ALLENDORF - Der 11.11. steht bevor und an diesem Tag fällt der Startschuss zum Beginn der fünften Jahreszeit. So auch bei den Karnevalfreunden Allendorf (KFA). Doch dieses Jahr ist das anders: Geplant war von den Verantwortlichen, die Kampagne unter freiem Himmel zu beginnen, schon im Blick auf die herrschende Pandemie. Doch die neueste Entwicklung zwang die KFA, auch das zu canceln. Kürzlich wurden die Mitglieder vom Vorsitzenden Tobias Blöcher und Schriftführer Wilfried Schneider von der Absage dieses Vorhabens informiert. "Wir geben uns aber dem Virus gegenüber nicht so schnell geschlagen", schreiben sie ihren Anhängen. Und deshalb wird im Kleebachdorf die fünfte Jahreszeit virtuell begrüßt. Wer digitale Möglichkeiten hat, ist eingeladen, am 11.11. um 19.11 Uhr an einer digitalen Kampagneneröffnung über das Konferenzportal "Zoom" teilzunehmen. Der Link lautet: http://us04web.zoom.us/join, die Meeting ID 748 1594 2730 und der Kenncode ist 475362.

Natürlich herrscht Spannung bei den Narren um Tobias Blöcher und Sitzungspräsident Bernhard Lefèvre, ob es gelingt. Eine solche Eröffnung gab es schließlich ja noch nie. Zudem planen die KFA, eine gemeinsame Video-Polonaise im Netz. Wer Lust hat, mitzumachen, soll eine kurze Filmsequenz aufnehmen. Das soll so aussehen: Zur Musik des Narrhallamarsches - am besten im lustigen Kostüm - durch das Bild laufen und die Arme so halten, als ob die Hände auf den Schultern eines fiktiven Vordermannes liegen würden.

Beim zweiten Clip sollen alle Mitwirkenden ein kräftig donnerndes "Helau" in die Handykamera rufen. Der Vorstand hat alle Mitglieder zum Mitmachen aufgerufen, die Filmclips erwartet der Vorsitzende Tobias Blöcher über WhatsApp. Aus den eingehenden Video-Schnipseln tüftelt er eine digitale Polonaise zusammen. Wichtig ist: Die Aufnahmen müssen im Querformat aufgenommen werden. Wegen der Pandemie ist auch die Jahreshauptversammlung ausgefallen. Doch es gab deswegen keinen Stillstand im Vereinsleben: Weiter vorangetrieben wurde der Aufbau der KFA Homepage. Zuversichtlich sind die Verantwortlichen der Karnevalfreunde und fordern die Mitglieder auf, die strengeren Auflagen in der Corona-Pandemie locker zu sehen, sie dienten schließlich dem Wohl aller. "Maske tragen ist für uns Närrinnen und Narrhallesen ja kein unbekanntes Terrain", heißt es im Mitgliederbrief.

Jetzt gilt es nur noch, sich zahlreich bei "Zoom" am Mittwoch, 11.11. einzuloggen und zum ersten Mal in der Geschichte des Karnevals in Allendorf/Lahn die Kampagneneröffnung zu Hause zu erleben.