"Katastrophenzeit" bei Ringvorlesung der JLU

GIESSEN - Im dritten Vortrag der Ringvorlesung des JLU-Präsidenten beleuchtet Prof. Sighard Neckel am Montag, 7. Dezember, aktuelle Bedrohungen aus gesellschaftswissenschaftlicher Perspektive. Die "Katastrophenzeit" steht im Fokus des letzten Vortags vor dem Jahreswechsel. Neckel ist Professor für Gesellschaftsanalyse und sozialen Wandel an der Universität Hamburg (früher JLU): "Wie fundamental muss der gesellschaftliche Wandel sein?"

Die Corona-Krise, vom Typ "once in a century", hat das Leben der Menschen schon so stark verändert wie wohl kein Ereignis seit 1945. Die Universität ist ein privilegierter Ort, über die Folgen der Pandemie in die Zukunft orientiert zu diskutieren. Das betrifft vor allem auch die Frage, wie Gesellschaften umwelt- und klimapolitisch nachhaltiger werden können. Die Vorlesungsreihe des Präsidenten der Justus-Liebig-Universität (JLU) befasst sich daher im Wintersemester 2020/21 unter dem Titel "Das Ende der Welt, wie wir sie kannten. Und: Wie wir morgen leben werden" mit verschiedenen Aspekten der Krise und fragt nach Perspektiven für die Zukunft. Eine Reihe herausragender Persönlichkeiten behandelt das große Thema interdisziplinär und stellt unterschiedliche Ansätze zur Diskussion.