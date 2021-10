Käthe-Kollwitz-Schule will weg vom "Lernen im Schuhkarton"

Auf der Baustelle: "Für die Kinder ist das total spannend", sagt der Schulleiter. Foto: Lemper

GIESSEN - Dass Schülerinnen und Schüler in Gießen in Container ausweichen müssen, ist längst kein ungewohntes Bild mehr. Zumal im Grunde gar keine andere Alternative bleibt, um die meist in die Jahre gekommenen Einrichtungen "im laufenden Betrieb" auf Vordermann zu bringen. Auch an der Käthe-Kollwitz-Schule haben knapp 180 Jungs und Mädels aus neun Klassen der Jahrgangsstufen zwei bis vier die Räume gewechselt. Denn im ersten Bauabschnitt werden nun drei der vier Klassengebäude energetisch saniert, modernisiert und erweitert. Damit sind Kosten von circa 8,6 Millionen Euro verbunden, für das Gesamtprojekt belaufen sich die "vertieften" Schätzungen momentan auf 21,3 Millionen Euro. Aus dem Kommunalen Investitionsprogramm II ist eine Fördersumme von vier Millionen Euro verfügbar. Die Stadtverordneten haben der Magistratsvorlage vor einer Woche zugestimmt.

Natürlich finden derart große Bautätigkeiten inmitten eines Wohngebietes nicht im Verborgenen statt. Daher stellten Schuldezernentin Astrid Eibelshäuser und Mitarbeiter des Büros "aplus Architektur" aus Gießen, das den 2019 initiierten hochbaulichen Realisierungswettbewerb gewonnen hatte, bei einer Infoveranstaltung die Pläne und eventuelle Auswirkungen auf die Nachbarschaft vor.

Die Grundschule wurde 1968 eingeweiht. "Heute entspricht sie nicht mehr den aktuellen energetischen und pädagogischen Ansprüchen sowie dem Bedarf einer ganztägig arbeitenden Schule", betonte Eibelshäuser. Zum Beispiel brauche es mehr Flächen, um etwa Differenzierungs- und Rückzugsräume zu schaffen, ein flexibleres und freieres Lernen zu erlauben und starre Strukturen aufzubrechen, wie es in der Baubeschreibung heißt. In Anbetracht der zahlenmäßigen Prognosen soll zukünftig Platz für gut 300 Schülerinnen und Schüler sein, bisher sind es inklusive einer Vorschulklasse ungefähr 215.

Erweiterungsbauten aus Holz sorgen für einen neuen Gesamteindruck an der Käthe-Kollwitz-Schule. Entwurf: aplus architektur/Visualisierung: Schuetz-Visualisierung, Darmstadt

Der Austausch mit dem damaligen Architekten Prof. Eberhard Rohrer habe anhand von alten Fotos und Dokumenten nachdrücklich gezeigt, "wie wenig" sich in den zurückliegenden fünf Jahrzehnten verändert habe, so Eibelshäuser. Gleichzeitig gelte es, die bestehende Architektur sorgsam zu behandeln. Rohrer, der aus Wiesbaden angereist war, reagierte "erleichtert, wie das alles weitergeführt wird". Dass seinerzeit Leichtbeton verwendet worden sei, bezeichnete er als "Experiment" - "aber es ist gutgegangen". Entscheidende Kriterien seien eine kindgemäße und sich städtebaulich einfügende Konzeption gewesen.

Der Bestand wird zunächst bis auf den Betonkern zurückgebaut, danach müssten alle Betonteile reaktiviert und ertüchtigt werden. Da dies unter anderem eine Sandstrahlung erfordere, seien die Fenster aus Gründen des Lärm- und des Staubschutzes noch nicht entfernt worden, erläuterte Bauleiter Alexander Krause. Den anwesenden Nachbarn aus dem angrenzenden Röderring versprach er, "dass sich die Arbeiten im Außenbereich auf ein Minimum beschränken". Die mahnten obendrein an, angemessen und rechtzeitig über die weiteren Abläufe informiert zu werden: etwa bei Eingriffen in die Verkehrswege, zu erwartenden Anlieferungen oder bei "Phasen erhöhter Lärmbelästigung".

Zu den Besonderheiten gehören zum Beispiel die neuen Anbauten aus Holz, die zusätzlich dem Schulhof zugewandte Dachterrassen für mehr Aufenthaltsqualität erhalten. Ruheateliers, Teamräume, großflächige Garderoben und Sanitäranlagen sowie Aufzüge für die barrierefreie Erschließung kommen ebenfalls hinzu. Wichtig ist den Planern ein offenes Konzept mit Treffpunkten und "vielen Sichtbezügen nach draußen", erläuterte Architekt André Mönner von "aplus". Dazu werden nicht tragende Innenwände durch Glastrennwände ersetzt. Auch "grüne Klassenzimmer" sind vorgesehen, die "wie eine Art Vorgärtchen" für den Unterricht genutzt werden. Die Maßnahmen am Rohbau sollen bis Juli 2022 abgeschlossen sein, an den Fassaden bis Oktober 2022 und der Innenausbau bis Mai 2023.

Die weiteren Bauschritte richten den Fokus darauf, eine "neue Eingangssituation als 'Herz der Schule'" zu gestalten. Dieser Komplex mit Aula, Küche, Speiseraum und Verwaltung solle nicht mehr nur als Durchgangs-, sondern als Empfangsgebäude und "zentraler Verteilpunkt" wahrgenommen werden. Zum Schluss werde der Schulhof komplett erneuert und mit Spiel- und Bewegungselementen ausgestattet. Die Lautstärke solle dabei aber im Innenhof gehalten werden und kaum nach außen dringen. Zum genauen Zeitrahmen mochte Astrid Eibelshäuser auf Nachfrage der Anwohner noch keine Angaben machen. Das hänge letztlich von abrufbaren Fördermitteln, etwaigen Baukostensteigerungen und den Angeboten nach den notwendigen Ausschreibungen ab. Mehr als "Es wird zügig weitergehen" ließ sich die Stadträtin nicht entlocken.

"Die Schule wird nicht wiederzuerkennen sein, das ist dann eine ganz andere Liga im Vergleich zu vorher", freut sich jedenfalls Rektor Florian Krauß. Das bedeutet zwar, dass das am Spitzwegring gelegene Gelände in den nächsten Jahren eine Baustelle ist. "Für die Kinder ist das aber total spannend", so der Schulleiter. Zudem halte sich die Lärmbelästigung in Grenzen, die Schulstunden würden nicht beeinträchtigt. Im Gegenteil: Die Container seien "vollwertige Klassenräume, die alle Voraussetzungen erfüllen". Und wenn alles fertig ist, sei "eine andere Form von Unterricht möglich - weg vom Lernen im Schuhkarton".