Katholische Kirche feiert Ostern online

Giessen (red). Die katholische Kirche in Gießen und das Bistum Mainz entwickeln gerade vielfältige Angebote für Menschen, die Hilfe benötigen oder trotz des Versammlungsverbotes Ostern im privaten Rahmen feiern oder sich durch Impulse anregen lassen möchten. Auf der Homepage des Pfarreienverbundes Gießen - www.pfarreienverbund-giessen.de - werden alle Angebote gesammelt zur Verfügung gestellt, auch Informationen zur Misereor-Aktion und zum Hilfsangebot der Maltheser. Desweiteren stehen die Gemeindebriefe der Gemeinden St. Bonifatius und St. Albertus zum Download bereit. Ebenso finden Sie tägliche Text-Impulse von Dekan Hans-Joachim Wahl, wöchentliche Video-Impulse von Uta Kuttner, Patrick Wach und Michael Gilles. Insgesamt werden während der österlichen Festtage vier Gottesdienste in den katholischen Kirchen in Gießen aufgenommen und auf der Homepage zur Verfügung stehen.

Weiterhin sind die Seelsorger und Mitarbeiter der katholischen Kirche per Mail und Telefon erreichbar.