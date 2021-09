Kein Anspruch auf Mietnachzahlung

Jetzt teilen:

GIESSEN - Darf ein Vermieter auch rückwirkend die Miete anheben, weil die Wohnung größer ist als im Mietvertrag angegeben? Der Mieterverein Gießen gibt Antwort auf diese Frage und schildert einen kuriosen Beratungsfall wie folgt:

Der Mieter bewohnt die Wohnung schon seit zehn Jahren und soll nun 50 Euro mehr Miete bezahlen, weil die Wohnung nach Auffassung des Vermieters größer ist als im Mietvertrag angegeben. Auch eine Nachzahlungsforderung der Miete für die Vorjahre steht im Raum. Bereits im Februar hatte der Vermieter die Kaltmiete von 469 Euro um 13 Euro im Monat erhöht. Der Mieter widersprach dem Verlangen, weil er die Miete dann nicht mehr ortsüblich sei. Man einigte sich auf eine Mieterhöhung von drei Euro. Dann ließ der Vermieter einen neuen Rauchmelder montieren und bei der Gelegenheit die Wohnung ausmessen, was der Mieter gar nicht bemerkt haben will, weil er dachte, das hänge mit der Frage zusammen, wieviele Rauchmelder nötig seien. Es folgte eine neue Mietanhebung um jetzt 50 Euro/Monat auf 522 Euro, weil die Wohnfläche 58,7 Quadratmeter betrage und nicht wie im Mietvertrag "ca. 53qm". Der Vermieter verlangte zudem eine Mietnachzahlung von 2400 Euro für die letzten vier Jahre. Verunsichert und schockiert wandte sich der Mieter an den Mieterverein. Der veranlasste, dass die Wohnfläche von einem Fachmann neu vermessen wurde. Ergebnis: 55,78 qm, d.h. drei Quadratmeter weniger als in der Vermietermessung.

Der Grund: Die Deckenhöhe im Bad ist teils niedriger als zwei Meter, was zu Abzügen führt, ebenso wurde die Loggiafläche nur mit 25 Prozent angerechnet, nicht mit 50. Beim Mieterverein erklärt man, dass die Zusicherung einer bestimmten Wohnfläche im Mietvertrag ohne Bedeutung sei, zumal sie mit "circa" angegeben ist und mit dem Zusatz, der Vermieter übernehme für diese Flächengröße keine Garantie. Daraus ergeben sich folgende Antworten auf die Rechtsfragen:

1. Selbstverständlich hat ein Vermieter das Recht, nach rechtzeitiger vorheriger Ankündigung, die Wohnfläche ausmessen zu lassen. Das sollte dann aber nicht unter dem Deckmantel einer Rauchmeldermontage erfolgen.

2. Einen Mietnachzahlungsanspruch hat der Vermieter nicht, denn Mieterhöhungen gelten immer nur für die Zukunft.

3. Da der Vermieter schon im Februar eine Mieterhöhung durchgesetzt hatte, gilt die gesetzliche Regelung (§ 558 BGB), wonach zwischen zwei Mieterhöhungen seit ihrer Ankündigung mindestens 15 Monate Abstand liegen müssen.