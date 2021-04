Kein Kind soll hungrig zu Bett gehen

Unterstützung der Tafel Gießen als Herzensangelegenheit: Hazel und Terry Becker von Hydroflex. Foto: Brözel

GIESSEN - Durch einen glücklichen Zufall ist Familie Becker - Inhaber und Geschäftsführung von Hydroflex - mit einer Essenspende zur Tafel Gießen gekommen. Essen von einem abgesagten Catering sollte eine sinnvolle Verwendung finden. Seitdem haben die Familie und das Unternehmen sich immer wieder für die Tafel Gießen eingesetzt: zuletzt beim Herzenswunschbaum-Projekt an Weihnachten, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Nun übernimmt das Reinraum-Reinigungsunternehmen mit Sitz in Gladenbach mit einer Patenschaft Verantwortung für die soziale Einrichtung. Zusammen verfolgen sie das Ziel, Lebensmittel zu retten und Menschen zu helfen. Hydroflex möchte mit diesem Schritt einen größeren Beitrag leisten, um das Bestehen der Tafel Gießen zu sichern. Die Aussage der Tafel-Leiterin Anna Conrad, dass die finanzielle Lage der Einrichtung prekär sei und sie auf externe Hilfe angewiesen ist, um beispielsweise Mitarbeiter, Fuhrpark und Hygieneartikel kontinuierlich finanzieren zu können, bewegte Familie Becker so sehr, dass sich Hydroflex 2021 als Pate der Tafel Gießen engagiert.

"Die Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit und Offenheit bei der Tafel Gießen hat mich wirklich beeindruckt und motiviert. Es war uns wichtig, auch Teil dieser tollen Organisation zu sein, um Menschen in Not zu helfen. Für uns war es ab diesem Zeitpunkt eine wirkliche Herzensangelegenheit," erklärt Terry Becker, Geschäftsführer von Hydroflex, in dem Schreiben.

Die finanzielle Unterstützung durch den spezialisierten Hersteller von Reinraum-Reinigungssystemen ist eine sehr große Hilfe, um einen Teil der monatlichen Fixkosten der Tafel Gießen zu decken und somit ein wichtiger Bestandteil für die Zukunft der Tafel. Im Gegenzug erhalten die Mitarbeiter*innen von Hydroflex z.B. intensive Einblicke in die Arbeit der Tafel Gießen.

Die Tafel sucht weiter nach Unterstützern. Wer sich als Arbeitgeber, Verein oder Organisation hierfür begeistern kann, kann Kontakt zu Anna Conrad über die Website www.tafel-giessen.de oder telefonisch unter 0170/ 4713674 aufnehmen. "Jedes Engagement und jeder Euro helfen der Tafel zum Erreichen des Ziels, dass kein Kind in Gießen abends hungrig ins Bett gehen soll".