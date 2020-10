Kein neuer Standort: "Clox Fitness" in Gießen schließt endgültig

Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Am Sonntag war der letzte Trainingstag im Gießener Sportstudio "Clox-Fitness" - damit geht in diesem Monat endgültig ein Stück deutscher und internationaler Bodybuilding-Geschichte zu Ende. Auf der Homepage des Studios, das Fitness und Bodybuilding in Gießen erst populär gemacht hat, teilte Inhaber Stefan Klock mit, dass es dem Unternehmen trotz aller Bemühungen nicht gelungen sei, einen neuen Standort zu finden. Ursprünglich hatte Klock bereits im August aufhören wollen, sich dann aber - ermutigt von einer Crowdfunding-Kampagne seiner Angestellten zum Erhalt des Studios, die mehrere tausend Euro einspielte - zum Weitermachen entschlossen. Just in dieser kritischen Phase starteten Unbekannte mit Flugblättern und im Internet einen Shitstorm gegen "Clox". In der Kampagne wurden rechtsradikale Äußerungen des 90-jährigen Firmengründers und Ehrenpräsidenten des Hessischen Bodybuilding- und Kraftsportverbandes, Walter Klock, auf dessen Facebookprofil publik gemacht, und die Kundschaft zum Boykott des Unternehmens aufgefordert.

Inhaber Stefan Klock betont auf Nachfrage, dass die daraufhin erfolgten Kündigungen aber nicht den Ausschlag für das jetztige Aus gegeben hätten, sondern die erfolglose Suche nach einem neuen Standort. Gleichwohl hätte er dem Studio ein würdigeres Ende gewünscht. Zugleich kündigte Stefan Klock an, dass das Geld, das über das Crowdfunding eingenommen worden sei, für die Überbrückung der Arbeitslosigkeit der rund 20 Mitarbeiter und die Finanzierung der Räumung verwendet werden soll.