Kein schnelles Urteil nach Diebestour durch Gießen

GIESSEN - Eine ganze Reihe Zeugen hat bereits auf den Wartebänken vor dem großen Saal 200 im Gießener Amtsgericht Platz genommen. Aussagen müssen sie am Donnerstag dann aber doch nicht. Das zuständige Schöffengericht setzt die Verhandlung gegen einen 34-Jährigen bereits kurz nach Verlesung der Anklageschrift aus. Dem Mann wird vorgeworfen, von März bis Juli 2018 - teils mit wechselnden Mittätern - sieben gewerbsmäßige Diebstähle in Gießen, Marburg und Lollar begangen zu haben. Neben zwei Supermärkten, einem Kaufhaus sowie einem Modegeschäft sollen auch Passantinnen Opfer seiner Beutezüge geworden sein. In einem Fall war der berufslose Georgier laut Staatsanwaltschaft mit einem "bewusst gebrauchsbereiten" Messer bewaffnet. Durch die Taten soll er sich "eine fortlaufende und nicht bloß unerhebliche Einnahmequelle zur Finanzierung seines Lebensunterhaltes" verschafft haben. Ein psychiatrischer Gutachter muss nun allerdings klären, ob der offenbar drogenabhängige Angeklagte zum Zeitpunkt der Taten vermindert schuldfähig gewesen sein könnte.

Der Verteidigerin des Mannes ist augenscheinlich viel daran gelegen, den Prozess zügig zum Abschluss zu bringen. Schließlich wünsche ihr Mandant, der seit August in Untersuchungshaft sitzt, "schnell nach Italien zu seiner Ehefrau zurückzukehren". Bereits im Vorfeld des Gerichtstermins habe sie daher eine Einigung mit der Staatsanwaltschaft beabsichtigt, so die Rechtsanwältin. Denn der 34-Jährige habe "nur seinen Bruder in Berlin besuchen" wollen und sei ohnehin ausreisepflichtig, sodass sich eine Heimkehr zum Wohnsitz der Familie quasi anbiete. Doch daraus wird erst einmal nichts. Voraussetzungen für eine bewährungsfähige Strafe sieht Nathalie Dohmen als Vertreterin der Anklagebehörde nämlich nicht. Der Staatsanwältin zufolge hat der Georgier bei seinen Diebestouren Gegenstände und Bargeld im Wert von insgesamt 831 Euro erbeutet.

So soll sich der 34-Jährige am 12. März 2018 mit einem Komplizen Zugang zum Kassenbereich eines Modegeschäfts am Gießener Marktplatz verschafft haben. Dort hebelte der Angeklagte offenbar die Registrierkasse mit einer Shishakohle-Zange auf und erbeutete Bargeld in Höhe von 181 Euro. Gemeinsam mit einem anderen Mann soll der Georgier dann Ende April 2018, diesmal mit einem Messer in der Tasche, in einem Kaufhaus im Seltersweg zugeschlagen haben. Dort schirmte er den Mittäter ab, während sich dieser in der Spirituosenabteilung bediente und acht Flaschen Whiskey einpackte, heißt es in der Anklage.

"Versehentlich" angerempelt

Knapp zwei Monate später soll der 34-Jährige in einem Supermarkt in der Marburger Straße sieben Flaschen Raki und zehn Packungen Tabak mitgenommen haben, ohne zu bezahlen. Nach gleichem Muster verlief wohl der Diebstahl in einem Marburger Laden; hier sollen Druckerpatronen im Wert von 220 Euro geklaut worden sein. Vier weitere Taten richteten sich laut Staatsanwältin Dohmen gegen Passantinnen, die der Angeklagte "scheinbar versehentlich" anrempelte, um sie dann in einem Moment der Unachtsamkeit zu bestehlen. Nach diesem Schema soll er in Lollar einer Frau das Smartphone aus der Gesäßtasche gezogen, einer Besucherin des Gießener Wochenmarktes das Portemonnaie aus der Tasche genommen sowie zwei Passantinnen in der Neuen Bäue Geld und Handy geklaut haben.

Die Verteidigerin führt an, dass ihr Mandant zum Zeitpunkt der Taten im Methadonprogramm gewesen sei. Unterlagen von italienischen Ärzten sollen außerdem belegen, dass der Familienvater bereits in einer psychiatrischen Klinik behandelt wurde. Das Schöffengericht beschließt daraufhin die Hinzuziehung eines Sachverständigen. "Das wird nicht anders gehen", begründet der Vorsitzende Dr. Dietrich Claus Becker. Die Sachlage sei ansonsten "zu dünn und wackelig". Und schließlich schlage sich eine eventuell verminderte Schuldfähigkeit auch im Strafrahmen nieder. Eine schnelle Erledigung ist damit vom Tisch. Der Prozess wird nach der Erstellung eines psychiatrischen Gutachtens von vorne beginnen.