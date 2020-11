Keine bösen Überraschungen

Jetzt teilen:

GIESSEN - Auch in diesem Jahr wird mit dem "Black Friday" am 27. November die heiße Phase des vorweihnachtlichen Online-Shoppings eingeläutet und das bedeutet nicht nur Hochsaison bei Paketversendern und -diensten, sondern auch beim Zoll. Denn, was viele Online-Shopper oft nicht bedenken: Wird das ersehnte Paket aus einem Nicht-EU-Land verschickt, ist grundsätzlich der Zoll mit im Spiel. Darauf macht das Hauptzollamt Gießen in einer Pressemitteilung aufmerksam. Demnach gelten für Postsendungen aus einem Drittland folgende Bestimmungen: Warenwert bis 22 Euro: Hier fallen kein Zoll und keine Einfuhrumsatzsteuer an; Warenwert über 22 Euro bis 150 Euro: Die Einfuhrumsatzsteuer (aktuell von 19 auf 16 Prozent bzw. von 7 auf 5 Prozent reduziert); Warenwert über 150 Euro: Neben der Einfuhrumsatzsteuer ist auch der warenabhängige Zoll zu zahlen.

Auf einigen Waren wie zum Beispiel Kaffee oder Alkohol lasten zusätzlich Verbrauchsteuern an. Landet das Paket beim Zoll, findet der Besteller ein Info-Kärtchen der Post in seinem Briefkasten, auf dem nicht nur das Zollamt angegeben ist, wo die Sendung innerhalb von sieben Tagen grundsätzlich abgeholt werden muss, sondern auch welche Unterlagen für die Zollabfertigung mitzubringen sind.

Neben einer möglichen Verzollung der Ware sind auch bei Post- und Kuriersendungen immer Einfuhrverbote oder Beschränkungen zu beachten. So überwacht der Zoll zum Beispiel auch den gewerblichen Rechtsschutz und die Bestimmungen der Produktsicherheit von technischen Produkten oder Kleidung zum Schutz der Verbraucher. "Vermeintlich günstige Markenprodukte können sich schnell als Fehlinvestition entpuppen, wenn diese gefälscht sind", so Michael Bender Pressesprecher des Hauptzollamtes Gießen. "Die Waren werden sichergestellt und vernichtet, die Kaufsumme wird vom Lieferanten nicht erstattet. Außerdem droht dem Paketempfänger ein zivilrechtliches Verfahren mit dem Rechteinhaber."

Alle detaillierten Informationen gibt es unter zoll.de oder mit der App "Zoll und Post".