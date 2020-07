"Keine Denkverbote" für Wohnbau Gießen GmbH

Trotz der anstehenden Änderungen gingen die laufenden Projekte bei der Wohnbau natürlich weiter, erklärt Dorothee Haberland. "Die Henriette-Fürth-Straße 28 in der Margaretenhütte ist jetzt im Neubau fertiggestellt, ebenso wie die Fuldastraße 6 bis 8, die bereits bezogen sind", berichtet die Geschäftsführerin. Der Neubau in der Fuldastraße 4 werde in diesem Jahr fertig, während am Trieb 5 jüngst mit einem weiteren Neubau begonnen wurde. Bei den Sanierungsmaßnahmen werde aktuell die Frankfurter Straße 19 fertig. Begonnen habe man in der Friedensstraße 32 bis 34, der Grünberger Straße 95 bis 99 und in der Dürerstraße 7 bis 11 mit einer energetischen Modernisierung. "Weitergeführt wird auch die Rotklinkersiedlung in der Weststadt. Da haben wir jetzt gerade mit dem zweiten und dritten Bauabschnitt begonnen", resümiert Haberland. (olz)