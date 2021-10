Keine Einladung, kein Bericht

Nur wenn der Himmel brennt, erfordert das keinen Einsatz für die Feuerwehren. Ansonsten sind die Blauröcke da, wo sie gebraucht werden. Foto: Jung

GIESSEN - Der Wiesecker Klaus Zimmermann, Mitglied der Ehren- und Altersabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Wieseck und engagierter Feuerwehrkenner, wunderte sich: Bereits am 28. September fand die gemeinsame Jahreshauptversammlung (JHV) der Freiwilligen Feuerwehr Gießen statt, zu der die 223 Mitglieder der Einsatzabteilungen aus der Stadt und den Stadtteilen sowie die Mitglieder der Ehren- und Altersabteilungen eingeladen waren. Aber in den Gießener Tageszeitungen war nichts darüber zu lesen. Was konnte der Grund dafür sein? Seine Nachfrage in den Redaktionen ergab: Sie waren nicht eingeladen und konnten demzufolge auch nicht berichten. Nicht zum ersten Mal. Dabei sei die Versammlung doch auch für die Gießener Bevölkerung von Interesse.

Platz sei genug gewesen, weiß der Wiesecker, denn nicht alle Mitglieder der Einsatzabteilungen kamen in das Kleebachdorf, um sich die Bilanz der ehrenamtlichen Kräfte zum vergangenen Jahr anzuhören. Auf Anfrage dieser Zeitung teilt Stadtsprecherin Claudia Boje mit, zur gemeinsamen Jahreshauptversammlung seien satzungsgemäß die Mitglieder der Einsatzabteilungen sowie der Ehren- und Altersabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr, die Leiterin der Feuerwehr und der Brandschutzdezernent eingeladen gewesen. Hinzu kam die Oberbürgermeisterin als oberste Dienstherrin. Das Hygienekonzept mit Einhaltung von Abständen habe es nicht zugelassen, über die notwendigen Teilnehmer hinaus Gäste einzuladen, obwohl bereits das größte Bürgerhaus der Stadt, die Sport- und Kulturhalle Allendorf, genutzt wurde. Kommunalpolitiker waren über die genannten Funktionsträger hinaus nicht eingeladen oder anwesend. Boje räumte schriftlich das Versäumnis ein, das durch den aufmerksamen Anzeiger-Leser Klaus Zimmermann bekannt wurde: "In den vergangenen Jahren hat die Stadt über die gemeinsame JHV eine Pressemitteilung veröffentlicht, was in diesem Jahr leider bei uns untergegangen ist." Sie kündigte an, dies nachzuholen - was geschehen ist.

Zu Irritationen über die Einladung kommt es immer wieder, weil die Fördervereine die Einsatzabteilungen kräftig finanziell unterstützen und die Versammlungen in den jeweiligen Wehren so gestaltet werden, dass die Mitglieder an den örtlichen Treffen der Einsatzkräfte teilnehmen und sich so ein Bild vom vergangenen Einsatzgeschehen machen können. Es herrscht die Auffassung vor, zumindest die Vereinsvorsitzenden könnte man zur gemeinsamen Jahreshauptversammlung aller Gießener Feuerwehren einladen. Die Satzung trifft dazu allerdings keine Regelung.

Stadtbrandinspektor Jörg Bindhardt, der die Einladung laut Satzung unter Angabe einer Tagesordnung verschickt, antwortete auf Anfrage: "Aufgrund der aktuell bestehenden Pandemie-Lage wurde auch die diesjährige gemeinsame Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehren der Universitätsstadt Gießen maßgeblich geprägt. Das daraus resultierende Platzangebot ermöglichte, trotz des größtmöglich gewählten Bürgerhauses in der Stadt Gießen nur die Einladungen an die Angehörigen der Einsatzabteilungen und der Ehren- und Altersabteilungen auszusprechen. Auch die Anzahl der Gäste wurde auf drei Personen begrenzt. Ich hoffe sehr, dass nächstes Jahr mehr Optionen bestehen werden, um wieder zu der gewohnten Normalität zurückkehren zu können". Die jährliche Versammlung aller ehrenamtlichen Blauröcke soll den Beteiligten auch Gelegenheit geben, sich lobend oder kritisch zu äußern. Wie zu erfahren war, kritisierte ein Teilnehmer, dass schon seit zwei Jahren die Homepage der Feuerwehr Gießen in Arbeit ist. Wird die Seite aufgerufen, erhält man den Hinweis: "Unter feuerwehr.giessen.de entsteht zurzeit eine neue Webseite der Gießener Feuerwehr". Darunter wird auf die Sozialen Medien verwiesen. Wer sich für eine Mitarbeit in der Feuerwehr interessiere und über keine Kontakte zu Sozialen Medien verfüge, könne keine Informationen erhalten.