Keine Geschlechterunterschiede in virtuellen Verhandlungen

Prof. Alexander Haas setzt seinen Forschungsfokus seit Beginn der Pandemie auf virtuelle Verhandlungen.

GIESSEN - (red). Ob in den aktuellen Sondierungs- und Koalitionsgesprächen für eine neue Bundesregierung, bei einem Vertragsabschluss mit Zulieferern oder bei einer Gehaltserhöhung: Bei Verhandlungen kommt es auf die richtige Strategie, schlagkräftige Argumente und rhetorische Finesse an. Alexander Haas, Professor für Marketing und Verkaufsmanagement an der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU), forscht und lehrt zu erfolgreichen Verhandlungstechniken. Während der Corona-Pandemie hat er virtuelle Verhandlungen untersucht und dabei auch geschlechterspezifische Unterschiede analysiert.

Haas beschäftigt sich in Forschung, Lehre und Praxis intensiv mit Verhandlungen und hat unter anderem die Top-Verhandlungsseminare der Harvard University erfolgreich absolviert. Seit mehreren Jahren untersucht er den Geschlechtseinfluss in Verhandlungen, seit Beginn der Pandemie mit einem Fokus auf virtuelle Verhandlungen. Die Erkenntnisse setzt er praktisch um. Beispielsweise hat eine seiner Studentinnen gerade in einem virtuellen US-amerikanischen Verhandlungswettbewerb den dritten Platz erzielt.

Virtuell oder im gleichen Raum einander gegenüber: Was läuft bei Verhandlungen über Videokonferenzen anders als in Präsenz?

Der größte Unterschied ist sicherlich, dass es sich bei Videokonferenzen um sogenannte schwache Situationen handelt. In solchen Situationen werden soziale Informationen der anderen an der Verhandlung beteiligten Personen schlechter oder gar nicht wahrgenommen. Das betrifft den ganzen Bereich der nicht-verbalen Kommunikation, wodurch es etwa schwieriger wird, das Verhalten der anderen einzuschätzen und Vertrauen aufzubauen. Das betrifft aber auch soziale Normen und führt beispielsweise schneller zu unhöflichem Verhalten wie Unaufmerksamkeit und Anfeindungen. Anders gesagt: Präsenz diszipliniert.

Es hält sich die These, dass Frauen anders verhandeln als Männer. Inwiefern trifft das auch bei virtuellen Verhandlungen zu?

Tatsächlich hält sich das Gerücht, dass Frauen schlechter verhandeln als Männer. Das stimmt aber nicht. Denn die Forschung hat längst gezeigt, dass dieser Effekt sehr stark von den Rahmenbedingungen abhängt. Virtuelle Verhandlungen spielen Frauen dabei in die Karten. So zeigen Studienergebnisse von uns, dass Frauen virtuell besser verhandeln als in Präsenz. Dies liegt unter anderem daran, dass sich Frauen in virtuellen Situationen besser von ihrer sozialen Rolle als fürsorgliche Personen lösen können. Als Folge können sich Frauen – wie Männer – voll auf den Verhandlungserfolg konzentrieren. Das Ergebnis: Frauen verhandeln virtuell ebenso erfolgreich wie Männer.

Welche Erfahrungen aus virtuellen Verhandlungen sollten Angehörige aller Geschlechter jetzt auch in Präsenztermine mitnehmen, um erfolgreich zu verhandeln?

Diese drei Tipps sind besonders wichtig: Erstens sollten Frauen mit Selbstbewusstsein in Verhandlungen gehen. Zweitens sollten Führungskräfte sich nicht von Geschlechtsstereotypen und äußerem Eindruck irreführen lassen, wenn es um die Auswahl von Verhandlungsführenden geht. Denn Frauen, aber auch vermeintlich unscheinbare Personen beiderlei Geschlechts, verhandeln nicht schlechter und häufig sogar erfolgreicher als Männer oder sehr selbstbewusste Personen. Drittens sollten wir uns hinreichend Zeit für die Verhandlungsvorbereitung nehmen und in die eigenen Verhandlungskompetenzen investieren. Verhandlungserfolg kommt nicht von ungefähr.