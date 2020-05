Keine Gießener Mandeln auf dem Gießener Wochenmarkt

Uhl's süße Leckereien wird es auf dem Gießener Wochennmarkt nicht geben. Foto: Jung

GIESSEN (kg). Bei der Gießener Frühjahrsmesse vor einigen Wochen hätten Jürgen und Eva Uhl das 90. Bestehen ihrer Mandelbrennerei feiern können. Solange besteht das kleine Gießener Unternehmen schon. Doch dass es solche Zeiten, wie sie derzeit herrschen, überstehen müsste, hätte keiner gedacht.

Jürgen Uhl hat es von seinem Vater vor 40 Jahren übernommen, der Großvater gründete das Schaustellergeschäft, das normalerweise jetzt auf Tour wäre. 2015 auf der Frühjahrsmesse freuten sich die Gießener über eine Urkunde von OB Dietlind Grabe-Bolz zum 85. Firmenjubiläum. Durch die Covid19-Pandemie, die fast alle Bereiche lahmlegt, kam alles anders. "Wir Schausteller gehören auch zu denen, die davon betroffen sind", bedauert das Paar. Ihr Beruf bereite vielen Menschen Spaß und Freude. Auf den Traditionsveranstaltungen wie Frühjahrs- und Herbstmesse Gießen, Faselmarkt Butzbach oder dem Prämienmarkt in Lauterbach kommen die Menschen gerne und kaufen gebrannte Mandeln, kandierte Früchte oder Zuckerwatte. "In normalen Jahren gibt es von Januar bis März keine bis wenig Einnahmen", berichtet Eva Uhl und ergänzt: "Schon das ist für unseren Berufsstand hart".

Glücklicherweise besuchten sie mit ihrem Stand am Anfang März noch den Faselmarkt in Butzbach, dann kam das große Aus wegen der Beschränkungen. Weil in den Sternen steht, wann der Familienbetrieb wieder arbeiten darf, griffen Jürgen und Eva zu Plan B. Sie schrieben die Städte Gießen, Grünberg und Lauterbach an, die Wochenmärkte veranstalten, ob sie dort ihren Wagen während der Verkehrszeiten aufstellen dürfen. In Gießen hatten sie Pech. OB Dietlind Grabe-Bolz bedauerte, derzeit seien - nicht zuletzt wegen der notwendigen Abstandsregeln - keine Stellflächen mehr vorhanden. Grünberg recherchierte zum Anliegen der Gießener Schausteller und kürzlich kam die erfreuliche Nachricht: Es gibt auf dem Wochenmarkt dort ab sofort Mandeln und andere Leckereien von der Mandelbrennerei Uhl.

Die guten Kontakte zu Lauterbachs Bürgermeister Rainer Vollmöller wegen des Prämienmarktes zahlten sich jetzt aus: Uhl's bauen künftig auch dort regelmäßig ihren Wagen auf dem Wochenmarkt auf und verkaufen gebrannte Mandeln und andere Süßigkeiten. Der Bürgermeister, der den Gießenern den Titel "beste Mandelbrennerei Europas" verlieh, überzeugte sich persönlich von den leckeren Mandeln und kaufte eine Tüte. "Unbürokratisch und schnell" habe die Lauterbacher Stadtverwaltung gehandelt, freut sich das Paar und dankt dem Bürgermeister und seinem Team. Dankbar sind Jürgen und Eva Uhl auch über die schriftliche Ankündigung von Bürgermeister und Wirtschaftsdezernent Peter Neidel und dem Leiter Wirtschaftsförderung bei der Stadt, Frank Hölscheidt, die Anregungen und Ideen der Schausteller zu sammeln und Unterstützung anbieten. Das Motto der Mandelbrenner ist: "Wir kämpfen mit Leidenschaft, siegen mit Stolz, verlieren mit Respekt, aber aufgeben: Niemals!".

Jetzt ist das Paar die meiste Zeit zuhause, genießt den schönen Garten und unternimmt Spaziergänge. Alles Dinge, die sie in den vergangenen Jahren in diesem Umfang nicht machen konnten, doch da war ihr Einkommen im Gegensatz zu heute gesichert.