Keine Glückwünsche zu runden Geburtstagen und Jubiläen in Gießen

Bis Ende Juni werden Glückwünsche und Urkunden nur per Post verschickt. (Foto: Jung)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Bürgerinnen und Bürger, die in Gießen wohnen und ihre 50. bis 75. Hochzeitstage feiern oder 90, 95 und mehr Lebensjahre vollenden, bekommen an ihrem Ehrentag – wenn sie es wünschen – Besuch von der Oberbürgermeisterin, der Bürgermeisterin oder haupt- und ehrenamtlichen Stadträten. In den Ortsteilen gesellen sich auch die Ortsvorsteher dazu.

Richard Kersting aus dem Stadtteil Allendorf war vorläufig der letzte Jubilar, der die offiziellen Glückwünsche der Stadt an seinem 90. Geburtstag vor der Corona-Krise entgegennehmen durfte. Dann stellte die Stadt aus den bekannten Gründen die persönlichen Besuche mit Übergabe von Blumen, Geschenken und Urkunden ein. „Vorerst bis Ende Juni gibt es keine persönlichen Besuche, sondern nur schriftliche Glückwünsche per Post“, teilte Stadtsprecherin Claudia Boje auf Anfrage dieser Zeitung mit.

Betroffen und überrascht von der Änderung wurde auch Hildegard Schäfer, die am 30. März ihren 90. Geburtstag hatte und am 3. April im Hotel Köhler mit vielen Verwandten und Bekannten das große Ereignis feiern wollte. Die Vorsitzende der Sudetendeutschen Landsmannschaft und Vorstandsmitglied der Egerländer Gmoi Gießen erhielt die schriftliche Absage der Stadt für die Ehrung und dann musste sie schnell zu ihren Feierlichkeiten reagieren. „Schon seit dem 60. Geburtstag feierte ich alle runden und halbrunden Ehrentage im Hotel Köhler“, berichtet sie im Telefongespräch mit dem Anzeiger. Dass sie im hohen Alter den Geburtstag nicht in würdevoller Weise und mit vielen Wegbegleitern begehen konnte, stimmt sie schon traurig. Wenngleich sie natürlich auch Verständnis für die Absage zeigt. „Da wird man 90 und dann sowas“, ist ihre Stimme mit ein wenig Enttäuschung belegt. Viele Verwandte und Bekannte, auch aus Bremen und Wilhelmshaven, reisten bei den vergangenen Jubiläumsterminen an, feierten ausgiebig und übernachteten im Hotel, um ausgeruht die Heimreise antreten zu können. Auch die Vereinskollegen von den Egerländern und der Landsmannschaft wollten gebührend mit ihr die 90 Lebensjahre feiern.

So die Planung, die aber zwei Wochen vor dem Termin über den Haufen geworfen werden musste. Alles hatte Hildegard Schäfer alleine vorbereitet und jetzt musste sie die Kehrtwendung wieder hinter sich bringen. Die 90-Jährige freut sich, dass ihr keine Aufwendungen in Rechnung gestellt wurden. Mit ihrer Nachbarin trank sie in der Wohnung – alleine und im erforderlichen Abstand – ein Glas Sekt auf das neue Lebensjahr und die Gesundheit, die im Moment in aller Munde ist.

Geändert hat sich der Alltag der Seniorin seit den Beschränkungen. Sie traf sich sonst regelmäßig mit Vereinsmitgliedern bei Karstadt zum Kaffeetrinken. Wie das in Zukunft sein wird, weiß sie nicht. „Man denkt daran, wer wird dann noch da sein und Lust haben, um zu kommen“, schaut sie etwas sorgenvoll nach vorne.

Der Tod ihres Bruders wenige Tage nach ihrem Geburtstag und in dieser schwierigen Zeit machte sie betroffen. Mit Mundschutz ist sie unterwegs, um kleine Besorgungen zu erledigen. Ansonsten bleibt die seit 1958 in Gießen lebende alte Dame im Haus. „Es wird viel telefoniert“, sagt sie zu den sozialen Kontakten „doppelt so viel wie in der Vergangenheit“. Briefmarken hat sie sich auch besorgt, um einem Bekannten einen Brief zu schicken. Und sie hofft, dass sich bald wieder Normalität einstellt.