Keine Photovoltaik-Pflicht in Gießen

Eine generelle Photovoltaik-Pflicht steht in Gießen nicht an.

GIESSEN. Ist es möglich, in der Stadt eine Photovoltaik-Pflicht nach Tübinger Modell einzuführen? Das wollte Gerhard Keller im Rahmen einer Bürgeranfrage vom Magistrat wissen. Keller bezieht sich mit seiner Frage auf einen Tübinger Beschluss von 2018, nach dem bei allen Grundstückskaufverträgen, städtebaulichen Verträgen und Bebauungsplänen eine entsprechende Pflicht aufzunehmen ist. "Ein ähnlicher Beschluss ist nicht vorgesehen", hat Bürgermeister Peter Neidel für die Stadt geantwortet.

"Die Festsetzung wird bereits in neuen Kaufverträgen und städtebaulichen Verträgen aufgenommen, soweit der Aufwand angemessen und verhältnismäßig ist", führt Neidel aus. Dies sei regelmäßig beim Wohnungsbau und bei gewerblichen Grundstücken der Fall. "In Einzelfällen kann es bei gewerblichen Grundstücken aufgrund der geplanten eventuell sehr großen Leichtbauhallen zu statischen Problemen und zu einer unverhältnismäßig teuren Dachkonstruktion kommen", erklärt der Bürgermeister.

Aktuelle Beispiele für die Umsetzung seien der Lidl-Markt in der Georg-Elser-Straße, die neue Wohnbebauung im Gebiet "Am Alten Flughafen" oder das Gebiet "Philosophenhöhe". Auf 50 Prozent der Dachflächen des ehemaligen Motorpool-Areals sollen Photovoltaik-Anlagen gebaut werden. In Besprechungen der Stadt mit Investoren zur Abstimmung von neuen Baugebieten oder im Rahmen der Bauberatung zu privaten Grundstücken sei die Empfehlung zur Nutzung von Solaranlagen obligatorisch.

"Ein Stadtverordnetenbeschluss, nach dem in Bebauungsplänen zwingend eine Pflicht, Photovoltaik zu nutzen, festzusetzen ist, wäre rechtswidrig", erläutert der Unionspolitiker. Die Belange des Klimaschutzes seien nach Baugesetzbuch im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. "Das wäre nicht möglich, wenn die Stadt von vornherein ohne Berücksichtigung anderer Belange sich verpflichten würde, unabhängig von der jeweiligen städtebaulichen Situation Photovoltaik festzusetzen. Auf dieser Grundlage beschlossene Festsetzungen wären unzulässig und müssten nicht befolgt werden", so Neidel. Der Weg der freiwilligen Umsetzung, der durch die Bauberatung unterstützt werde, die Instrumente des Kaufvertrags - soweit die Stadt Eigentümerin ist - oder der städtebaulichen Verträge seien in der letzten Zeit zielführend gewesen und sollen weiter betrieben werden.

Die Verpachtung von Dachflächen an die Stadtwerke zur Errichtung von Photovoltaik-Anlagen, die in Tübingen praktiziert werde, sei theoretisch auch in Gießen möglich und werde von den SWG im Einzelfall geprüft.