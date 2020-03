Keine Termine im AkademischenForstgarten

Jetzt teilen:

GIESSEN (red). Die Veranstaltungen von Lugena und HessenForst im Akademischen Forstgarten am Schiffen-berger Weg entfallen wegen der derzeitigen Gesundheitssituation bis auf Weiteres. Dies betrifft sowohl die geplanten Veranstaltungen, wie "Frühlingsvielfalt im Buchenwald" am 5. April, als auch die individuell buchbaren Führungen und sonstige Angebote. Über die Wiederaufnahme der Reihe "Sonntags am Schiffenberg" wird rechtzeitig informiert. Für Rückfragen stehen Frau Hochgesand (Lugena) unter der Rufnummer 0641/20919893 oder Herr Brusius (Forstamt Wettenberg) unter der Rufnummer 0641/46046019 zur Verfügung.