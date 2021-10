Keine Wende vollbracht, sondern Diktatur gestürzt

Festredner Prof. Rainer Eckert (l.) spricht in der Johanneskirche als Zeitzeuge der Jahre vor der Wiedervereinigung. Rechts ist Pfarrer Michael Paul zu sehen. (Foto: Schäfer)

GIESSEN - GIESSEN. In den meisten Kirchen wurde am Sonntag der Erntedank-Festgottesdienst gefeiert. Nicht so in der Johanneskirche. Das Erntedankfest um zwei Sonntage verschoben, gab es hier jedoch auch einen besonderen Gottesdienst – den zum Tag der Deutschen Einheit. Für den Pfarrer der Johannesgemeinde, Michael Paul, war es ein Dankgottesdienst, dem der Wochenspruch gewidmet war: „Alle Augen warten auf dich, Herr.“ Paul: „Christen müssen Wartende, Hoffende und nach oben Blickende sein. Wir brauchen ihn, unseren Gott.“ Er dankte für das Wunder, das vor 31 Jahren geschehen sei, als mit dem friedlichen Übergang den Menschen im Osten Deutschlands die Freiheit geschenkt worden sei.

Als Festredner war Prof. Rainer Eckert aus Berlin eingeladen, um von seinem Weg als Zeitzeuge der Jahre vor der Wiedervereinigung jenseits der Mauer zu erzählen. Vor der „Friedlichen Revolution“ dem Staatssicherheitsdienst (Stasi) widerstanden, wurde er danach Professor für Politische Wissenschaften an der Universität Leipzig. Zudem war er Direktor des Zeitgeschichtlichen Forums Leipzig. Er ist Mitglied des Stiftungsrates der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und anderer Institutionen. Für sein Engagement wurde er vielfach ausgezeichnet. Der Mauerbau war für seine Mutter und ihn ein traumatisches Erlebnis: Von einem auf den anderen Tag durften sie seine Großeltern in West-Berlin nicht mehr besuchen. Geboren 1950 in Potsdam, wollte er schon als Schüler den christlichen Glauben gegen Widerstände des Staates konsequent leben. Als Student wurde er wegen „staatsfeindlicher Hetze“ und „staatsfeindlicher Gruppenbildung“ von der Humboldt-Universität verwiesen. Fortan hieß für ihn: „Bewährung in der Produktion!“ Noch 1988 galt er der Stasi als Staatsfeind.

Die Geheimpolizei versuchte vergeblich, seine Mitarbeit zu erpressen, und machte dann einen erfolgreichen Berufsweg unmöglich. Tief geprägt von der Jungen Gemeinde, später dann von der Studentengemeinde, blieb er ein unabhängig denkender und glaubender Mensch. Nach wie vor berichtet er als Zeitzeuge von seinen Erfahrungen in der Diktatur und dem Widerstehen junger Christen. Heute lebt er als freier Historiker und Publizist in Berlin. Er engagiert sich weiterhin in der Evangelischen Kirche, so bei der Vorbereitung und Durchführung von Kirchentagen. Auch an dem Prozess, einen Lern- und Erinnerungsort im einstigen Notaufnahmelager zu etablieren – allein 900 000 Flüchtlinge aus der DDR und den ehemaligen Vertreibungsgebieten kamen im Meisenbornweg an – wirkt Eckert mit.

Wenig Rückhalt

Für Eckert hieß es bereits als junger Mensch, Zwiesprechen zu lernen. Zwiesprechen habe bedeutet, in privaten und öffentlichen Unterhaltungen anders zu reden, als man dies innerhalb der Familie und Kirchengemeinde tat. „Wir haben das Zwiesprechen in unserer jungen Kirchengemeinde in Potsdam gelernt.“ Man habe sicher sein müssen, sich in ernsten Situationen auf seine Familie verlassen zu können. Wie in einer Diaspora lebend seien sie sich vorgekommen. Seine Kirche in Potsdam sei ein mutiger Schutzraum gewesen. „Dazu gehörten ein mutiger Pfarrer und eine mutige Gemeinde.“

Das sei nicht überall so gewesen. „Ich war dagegen, wie man sich konkret verhielt.“ Da sein Vater schon früh gestorben war, habe er in Konfliktlagen wenig Rückhalt gehabt. Wie andere auch sollte er öfter von der Schule verwiesen werden. Unter den Bedrohten habe es auch Kinder gegeben, deren Eltern einflussreich gewesen seien. „Wir durften auf der Schule bleiben. Doch am Montagmorgen mussten wir öffentlich Reue bekennen, um uns selbst zu retten. So durften wir auf der Schule bleiben.“ Die Frage habe sich ihm gestellt: „Gehst du von der Schule und machst du ein verlogenes Bekenntnis?“ Unfreiwillig sei er wie viele andere in der FDJ (Freie Deutsche Jugend) gewesen. An der Jugendweihe ohne Überzeugung teilgenommen hätten sie sich ein Jahr später konfirmieren lassen. Der FDJ habe der Dienst in der Volksarmee gefolgt. Wer sich dem verweigert hätte, sei zu keinem Studium zugelassen worden – „außer Theologie.“

Bei der erfolgten „Friedlichen Revolution“ werde man zwar nicht beweisen können, dass „Gott dahintersteckte. „Man kann das nur glauben.“ Die „Friedliche Revolution“ als Wende zu bezeichnen, ist für Eckert der „verlogenste Begriff überhaupt. Wir haben keine Wende vollbracht, sondern eine Diktatur gestürzt.“ Wichtig dabei sei die Gewaltfreiheit gewesen, wozu viele christliche Initiativen beigetragen hätten. Immer wieder wären Kerzen entzündet worden mit dem Ruf: „Keine Gewalt!“ Ideell habe ihre friedliche Revolution nichts zu tun mit dem Ansinnen der heutigen Rechten. „Wir wollten Freiheit, Gerechtigkeit, Glauben und Menschenrechte. Das haben wir geschafft mit der Einheit, die wir heute hier feiern.“

Die Zeit danach hätten sie sich auch anders vorgestellt als in die BRD eingegliedert zu werden. „Noch wollten wir an der Zweistaatlichkeit festhalten. Wir wollten die DDR reformieren, eine andere Staatsform erreichen, um danach mit der BRD auf Augenhöhe wegen einer Wiedervereinigung zu verhandeln.“