"Keine Wunderheilkräfte erwarten"

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Um eine bessere Orientierung für Mieter und Vermieter zu bieten, soll der Magistrat beauftragt werden, bis zum 31. Dezember 2023 einen für die Stadt "qualifizierten Mietpreisspiegel zu erstellen". Dies gehe auf ein von der großen Koalition in Berlin beschlossenes Gesetz zurück, wonach Städte ab 50 000 Einwohnern ein solches Instrument schaffen müssen, erinnert der Mieterverein in einer Pressemitteilung und warnt zugleich davor, dass damit "auch durchaus negative Auswirkungen" für Mieter verbunden sein können.

"Qualifizierte", das heißt nach wissenschaftlich-statistischen Regeln erstellte Mietspiegel führten unbestritten zu mehr Transparenz auf den lokalen Mietmärkten, so der Vorsitzende Stefan Kaisers. Und fügt hinzu: "Das klingt gut. Wer kann schon gegen Transparenz sein? Aber so einfach ist es nicht." Denn solche Zahlenwerke dienten eben nicht nur Mietern dazu, prüfen zu können, ob eine Wohnung, die sie anmieten wollen, preislich im Rahmen sei. Auch Vermieter nutzten die Tabelle. "Sie können mit einem Blick feststellen, ob die von ihnen vermietete Wohnung unter der 'ortsüblichen Miete' liegt. Ist das der Fall, kann unter Einhaltung der Regeln des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) eine Mietanhebung mit Bezug auf den Mietspiegel begründet werden", argumentiert Kaisers. Weigere sich der Mieter, das anzuerkennen, entscheide das Amtsgericht mit Blick auf den "amtlichen Mietspiegel", ob das Vermieterverlangen berechtigt sei. Bislang müsse ein Vermieter in Gießen ein teures Mietgutachten anfertigen lassen oder aber mindestens drei sogenannte Vergleichswohnungen konkret angeben.

"Wie nun die Erfahrung lehrt, steigen in Kommunen, in denen ein Mietspiegel eingeführt wurde, die Mieten zunächst einmal deutlich schneller als zuvor. Zur Mietpreisdämpfung tragen die Tabellenwerke also kaum bei, denn sonst wäre ja in Großstädten mit langjähriger Mietspiegelpraxis wie Berlin, München, Frankfurt oder Wiesbaden der Ruf nach einem Mietendeckel nicht so laut", verdeutlicht der Vorsitzende des Mietervereins.

Weiterhin weist Kaisers darauf hin, dass "die Dynamik zu höheren Mieten schon im Mietspiegel selbst angelegt ist". Dieser müsse nämlich in überschaubaren Abständen immer wieder aktualisiert werden. "Und dabei finden immer nur die neu abgeschlossenen hohen Mieten der vergangenen sechs Jahre Berücksichtigung und nicht auch anteilig die älteren, meist niedrigeren Bestandsmieten von vor zehn Jahren oder länger." Folglich dürften von einem Mietspiegel "keine Wunderheilkräfte in Richtung bezahlbarer Mieten erwartet werden".