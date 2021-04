Keyboards gespendet

Musiklehrerin Eszter Guttmann freut sich riesig über die Spende von Bernd Giezek, der an der Rock Pop Jazz Academy of Music in Gießen unterrichtet. (Foto: Sabine Hollnagel)

GIESSEN - (red). Zwei voll funktionsfähige Keyboards bekam die August-Hermann-Francke-Schule von Bernd Giezek überreicht. Musiklehrerin Eszter Guttmann war hoch erfreut, zum Einsatz im Musikunterricht nicht nur diese Instrumente, sondern auch einen Keyboardständer sowie Noten für Anfänger und Fortgeschrittene gespendet zu bekommen. Giezek, der der Schule verbunden ist, seit sein Sohn dort das Abitur ablegte, ist Hochschullehrer für Betriebswirtschaftslehre (Schwerpunkt quantitative Methoden) und unterrichtet auch an der Rock Pop Jazz Academy of Music in Gießen. Der Inhaber eines Musiklabels musiziert selbst im Bereich Pop und unterstützt junge Künstler auf ihrem Weg. Die aus seinem Heimstudio stammenden Keyboards werden sowohl im Klassenunterricht der Francke-Schule als auch in der Einzelförderung zum Einsatz kommen.