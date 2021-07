Kiloweise Drogen aus der Post gefischt

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Bedienstete einer Kontrolleinheit des Hauptzollamtes Gießen inspizierten bei einer verdachtsunabhängigen Kontrolle auch den innereuropäischen Postverkehr und wurden bei mehreren Sendungen fündig.

Bei den Überprüfungen setzen die Beamten auch einen Rauschgiftspürhund ein. Der schlug zielstrebig bei einem unscheinbaren Karton aus Spanien an, in dessen Innerem die Zöllner zunächst handelsübliche, spanische Cornflakes-Schachteln fanden. Doch in diesen Schachteln befanden sich nicht die vermeintlichen Cerealien, sondern ganz andere „Früchte des Ackerbaus“, nämlich in Folie verpacktes Marihuana. Insgesamt fünf Kilogramm konnten sichergestellt werden. Doch damit nicht genug. Zollhündin „Cobra“ witterte auch in einem Paket aus den Niederlanden Unrechtes. 1200 Gramm eines synthetischen Cannabinoides stellten die Kontrolleure sicher. Darüber hinaus entdeckten sie in 18 weiteren Sendungen in kleineren Mengen Substanzen, die nach dem Antidopinggesetz verboten sind und etliche Cannabis-Samen, deren Einfuhr ebenfalls verboten ist (14 Fälle). In zwei Fällen waren die Samen als vermeintliches Vogelfutter getarnt in entsprechenden Verpackungen versandt worden. Für die Zöllner eine Erscheinung, die sie sich für zukünftige Kontrollen merken werden.

„Immer mehr Drogen gelangen über den Postweg ins Land, insbesondere auch bedingt durch die Pandemie. Wir haben unsere Kontrollen für diesen Bereich im Vergleich zu den Vorjahren daher deutlich erhöht“, sagt Michael Bender, der Pressesprecher des Hauptzollamtes Gießen.