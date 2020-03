Kind in Gießen missbraucht: Vorsatz nicht nachweisbar

Große Teile des Prozesses fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Archivfoto: Mosel

Giessen (jmo). Seit Oktober saß ein Familienvater aus Herne in Untersuchungshaft, weil ihm vorgeworfen wurde, ein erst 13 Jahre altes Mädchen schwer sexuell missbraucht zu haben. Nun konnte der 32-Jährige das Gießener Landgericht ohne Handschellen verlassen. Dass es zwischen dem Mann und der Schülerin zum Geschlechtsverkehr gekommen war, ist unstreitig. Die beiden hatten sich im Juli 2019 in einem Online-Chat kennengelernt. Zwischen August und Oktober war der Herner drei Mal nach Gießen gefahren, um das Mädchen zu treffen. Dass er allerdings über das Alter der Schülerin Bescheid wusste, konnte von der Jugendkammer nicht mit der für eine Verurteilung erforderlichen Sicherheit festgestellt werden. Die 13-Jährige hatte sich auf der Internet-Plattform zwei Jahre älter gemacht. Aufgrund ihres Aussehens habe der Angeklagte sie auch tatsächlich für 15 Jahre alt halten können, so die Auffassung der Kammer. Der vorsätzliche sexuelle Missbrauch eines Kindes - wie in der Anklage dargelegt - war demnach nicht nachweisbar. Straffrei kam der Mann dennoch nicht davon. Bei zwei Treffen in seinem Auto an abgelegenen Orten in Rödgen und Großen-Linden hatte er Videoaufzeichnungen von sexuellen Handlungen erstellt und diese an einen Bekannten weitergeleitet. Zudem versorgte der vorher noch nie strafrechtlich in Erscheinung getretene Angeklagte die Minderjährige sowie zwei ihrer Freundinnen mit Marihuana. Wegen der Drittbesitzverschaffung von jugendpornografischen Schriften und der Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige verhängte die Jugendkammer letztlich eine zehnmonatige Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Große Teile des Prozesses fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.