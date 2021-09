Kinder, Kitas und Corona

Auch die Welt unserer Jüngsten ist durch die Pandemie ziemlich kompliziert geworden. Symbolfoto: Skolimowska/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Mehr Kinderschwimmkurse, Frühstücksangebote in Kitas und eine dortige Corona-Teststrategie: Beim städtischen Sozialausschuss beschäftigten sich nun gleich drei der sechs thematischen Tagesordnungspunkte mit den Jüngsten in unserer Gesellschaft. Denn ihre Welt ist durch die Corona-Pandemie nicht weniger kompliziert geworden als bei den Großen. So werden immer mehr Stimmen laut, dass aufgrund der langen Bäderschließungen während des Lockdowns viele Kinder nicht schwimmen können und das Erlernen dieser überlebenswichtigen Fähigkeit auch nicht nachholen werden. Für die Freien Wähler (FW) brachte deshalb Günter Helmchen den Antrag ein, der Magistrat möge das Erreichen eines Schwimmabzeichens für Kinder und Jugendliche im Alter bis zu zwölf Jahren kostenlos ermöglichen, sei es nun bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) oder in einem der Vereine. "Gießen ist umringt von offenen Gewässern und durchzogen von einem Fluss", machte der Stadtverordnete deutlich.

"Gesund und reichhaltig"

SPD und Grüne teilen diese Besorgnis, brachten ihrerseits aber einen Änderungsantrag ein. In diesem fordert man, Kindern aus finanziell schwachen Familien, die einen "Gießen-Pass" besitzen, beim Besuch von städtischen Bädern eine 90-prozentige Preisermäßigung einzuräumen, sowie Eltern noch aktiver in die Schwimmausbildung einzubinden. Außerdem machte sich Dr. Klaus Dieter Greilich (FDP) dafür stark, für junge Nichtschwimmer zusätzliche Übungszeiten einzuplanen. Der FW-Antrag wurde letztlich von einer Mehrheit abgelehnt, der Änderungsantrag hingegen ging bei nur einer Enthaltung durch und muss noch das Stadtparlament passieren.

Schon lange vor Corona gab es indes ein Problem, das auch jetzt weiter akut ist: Viele Kinder werden von ihren Eltern ohne geeignetes oder überhaupt kein Frühstück in Kita oder Schule geschickt. Im Falle der Grundschulen gelte das laut einer Studie des Allensbach-Instituts "für jedes zehnte Kind", gab Alexander Wright (Grüne) zu bedenken. In einem gemeinsamen Antrag der Fraktionen von Grünen, SPD und Gießener Linke möchte er den Magistrat beauftragen, zusammen mit dem Jugendhilfeausschuss ein Konzept zu erarbeiten, mit dem städtische Kitas ein "gesundes und reichhaltiges" Frühstück - möglichst aus ökologisch und regional produzierten Lebensmitteln - anbieten können. Die Finanzierung solle in Anlehnung an den Staffelbeitrag zum Mittagessen umgesetzt werden. "Das gemeinsame Frühstück stärkt den Zusammenhalt", betonte der OB-Kandidat. Zugleich berge es aber auch "soziale Sprengkraft", wenn ein Kind sehe, dass andere etwas zu Essen hätten, während es selbst nichts habe.

Als weiteres Argument für eine gesunde Mahlzeit am Morgen nannte er die "30-prozentige Zunahme übergewichtiger Kinder". Daher sei es wichtig, auch Eltern besser zu informieren, was in ein ausgewogenes Frühstück hineingehört, verdeutlichte Wright. Klaus Dieter Greilich setzte sich dafür ein, dass es sich um ein "freiwilliges" Angebot handeln sollte, und brachte seinerseits einen Änderungsantrag der FDP ins Spiel. Wohingegen Stadträtin Gerda Weigel-Greilich (Grüne) zu berichten wusste, mehrere Kitas in Gießen, auch bei Freien Trägern, würden schon jetzt ein Frühstück für alle anbieten. Bei der Abstimmung votierten die Freien Demokraten, CDU und AfD für den FDP-Antrag, konnten sich damit aber nicht gegen den Ursprungsantrag durchsetzen, für den Grüne, SPD, Gießener Linke, FW und Gigg+Volt stimmten.

Über Corona-Tests bei Kindern in den Kitas wird weiterhin viel diskutiert. Das war auch im Sozialausschuss nicht anders. Maximilian Würtz von der Fraktionsgemeinschaft aus Gießen gemeinsam gestalten (Gigg) und Volt machte sich in einem Antrag an den Magistrat dafür stark, eine Teststrategie für Kindertagesstätten und Kindergärten zu entwickeln. Nicht zuletzt deshalb, weil das Land Hessen dies mit der Übernahme von 50 Prozent der Kosten finanziell fördere. Die Umsetzung der Strategie solle "spätestens nach den Herbstferien erfolgen, sollte bis dahin keine Trendwende in den Infektionszahlen, insbesondere in den betroffenen Altersgruppen, sichtbar sein", heißt es im Antragstext. Die sogenannten Lolli-Tests hätten eine hohe Verlässlichkeit und seien mittlerweile auch bei Kindern und Eltern akzeptiert, unterstrich Würtz.

In den Kitas von Stadt und Freien Trägern scheint das Vertrauen in diese Lolli-Tests aber offenbar nicht ganz so groß zu sein. Wie Gerda Weigel-Greilich berichtete, hätten sich beide darauf verständigt, das Verfahren zu bevorzugen, bei dem zweimal wöchentlich Kinder mit einem vom Gesundheitsamt empfohlenen Test in einem der Zentren kontrolliert werden. Hierdurch sei eine höhere Sicherheit gegeben, als wenn Eltern dies daheim allein mit ihren Kindern durchführten. Die schlussendliche Abstimmung über den Antrag erbrachte ein Kuriosum, denn nur ein Teil der Ausschussmitglieder der Fraktionen leistete der Aufforderung des Sitzungsleiters Klaus-Dieter Grothe (Grüne) Folge. Und so ging der Antrag letztlich nur durch die Ja-Stimmen von CDU und Gigg+Volt durch. Wenn er demnächst auf der Tagesordnung des Stadtparlaments steht, dürfte sich das wohl nicht wiederholen.