Kinder können Comics zeichnen und gewinnen

GIESSEN - (red). Aktuell läuft die Comicausstellung von Andreas Eikenroth im Gießkannenmuseum – und keiner kann sie besuchen. Das Gießkannenmuseum ruft daher junge Menschen zum Comiczeichnen auf. „Denkt Euch eine abenteuerliche Bildgeschichte aus und bringt sie zu Papier. Ob über mehrere Seiten oder als kurze Bilderfolge ist Euch überlassen. Einzige Bedingung: Eine Gießkanne sollte mitspielen“, heißt es in dem Aufruf. So sei es möglich, entweder eine Figur zu entwerfen, die wie eine Gießkanne aussieht, oder einen Strip zu entwickeln, bei dem eine Gießkanne eine besondere Rolle innerhalb der Geschichte spielt. Einsendeschluss ist der 15. Mai. Die Preise werden in den Altersstufen von sechs bis neun Jahren sowie von zehn bis 14 Jahren vergeben und mit Gutscheinen von „Spielwaren Fuhr“ belohnt. Die fantasievollen Geschichten können auf folgendem Weg eingereicht werden: per E-Mail an info@giesskannenmuseum.de oder per Post an Freundeskreis Gießkannenmuseum, Kaiserstraße 11, 35398 Gießen.