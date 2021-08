Kinderbuch statt Doktorarbeit

Eine Illustration aus „Nilpferdson und Erdmannson“: Der Titelheld ist das erste Nilpferd der Welt. (Fotos: Moor)

GIESSEN. „Ich tu‘ mich mit Schreiben grundsätzlich schwer“, erklärt Niklas Neuffer. So fiel dem ehemaligen Medizinstudenten der JLU auch der Einstieg in seine Doktorarbeit alles andere als leicht. Um einer Schreibblockade vorzubeugen, griff er zu einem Ratgeber, der den Tipp lieferte, einfach irgendetwas zu schreiben – und aus diesem „Irgendetwas“ ist das Kinderbuch „Nilpferdson und Erdmannson“ geworden, welches im November veröffentlicht wird.

Die Buchidee um die Titelhelden, das erste Nilpferd der Welt und seinem besten Freund, kam nicht aus dem Nichts. Inspiriert dazu hat ihn vor etwa sechs Jahren der Film „Elysium“, in dem ein Kind eine Geschichte über die Freundschaft zwischen einem Erdmännchen und einem Nilpferd erzählt. Der ehemalige Gießener Student hat daraufhin eine DIN-A4-Seite mit Gedanken über den Ursprung der Nilpferde gefüllt, die Neuffer zufolge aus den grazilen Pferden und den stattlichen „Nilsen“ hervorgingen – und wieder vergessen. Im Zuge der Schreibübungen während der Doktorarbeit erinnerte sich Neuffer wieder an diese Geschichte und fing 2020 an, neben seiner Doktorarbeit im Bereich Kardiologie auch das Kinderbuch zu verfassen.

Dabei hat sich „Nilpferdson und Erdmannson“ in gut einem Jahr sehr stark entwickelt, und nicht nur inhaltlich und mithilfe von Freunden, Familie und einer Lektorin: „Gestern Abend habe ich ihn hoffentlich zum letzten Mal überarbeitet“, lacht Neuffer im Gespräch. Er selbst habe als Kind viele Bücher gelesen – vor allem blieb ihm davon „Petterson und Findus“ im Gedächtnis (und erfährt eine Hommage im eigenen Buchtitel), aber auch mit „Wo ist Walter?“ und anderen Wimmelbildern konnte er Stunden verbringen. Daher sei es ihm wichtig gewesen, das eigene Buch mit schönen Illustrationen zu schmücken, die nicht nur einfach und kindgerecht, sondern optisch ansprechend sein sollten. Mit Verena Geiger konnte er im Bekanntenkreis eine Illustratorin finden, die seine Ideen und die eigenen Skizzen in schöne Bilder mit viel Liebe zum Detail überführen konnte, die den Text auch ergänzen. Ameisen spielten in der Geschichte beispielsweise lediglich eine Nebenrolle, so der Autor, hätten aber in den Illustrationen quasi einen eigenen Erzählstrang. Freude habe ihm vor allem auch gemacht, zusammen mit Geiger das Aussehen der Nilse zu entwickeln – diese Spezies sei einfach nur durch ein Wortspiel mit „Nilpferd“ entstanden, mutmaßt Niklas Neuffer, dass vermutlich jeder solche „Schnapsideen“ habe, nur habe er sie eben festgehalten und wieder aufgegriffen. Ähnlicher Wortwitz findet sich beispielsweise auch in der Figur Schildegard, eine Schildkröte, die er an eine Tante namens Hildegard angelehnt habe, gibt er schmunzelnd zu.

Die Entwicklung des Buches hat Neuffer bis zu diesem Punkt aus eigenen Ersparnissen finanziert – Verlage fanden sich für sein Buchprojekt leider nicht. Doch eine Crowdfunding-Kampagne Anfang August war dafür umso erfolgreicher: Innerhalb von 100 Minuten war das Ziel von 5000 Euro für die Druckkosten von 400 Büchern erreicht, ab etwa 20 000 Euro würde er Geld damit verdienen, rechnet der Mediziner nach. Etwas unterschätzt habe er den Aufwand, den das Buch mit sich brachte, gerade Veröffentlichung im Selbstverlag koste viel Energie und Zeit. Trotzdem schließt er nicht aus, dass es eine Fortsetzung geben könnte, denn obwohl er an der „Schreiberei an sich“ keinen Geschmack gefunden habe, habe das Projekt und alles Drumherum viel Spaß gemacht. Wenn er viel Muße und die passende Idee habe, könne sich der Science-Fiction-Liebhaber auch vorstellen, in diesem Genre eine Geschichte auszuarbeiten, indem er vor allem die Betrachtung von Gesellschaften spannend findet. Eine moralische Botschaft hätte er für „Nilpferdson und Erdmannson“ nicht fest eingeplant gehabt, ihm sei jedoch schon von einer Grundschullehrerin attestiert worden, dass die Geschichte, in der jemand, der anders ist als die anderen, seinen Platz in der Welt findet, durchaus pädagogisch wertvoll sei.

Zunächst einmal möchte Niklas Neuffer aber erst mal Arzt bleiben. Dort seien seine Interessensgebiete vielfältig – Anästhesie und Notfallmedizin seien Bereiche, die ihn momentan besonders reizen würden. Zurzeit arbeitet der gebürtige Baden-Württemberger noch in einem Impfzentrum in seiner Heimat nahe Schwäbisch Hall, ist aber wegen seiner in Gießen lebenden Partnerin und diverser Sportvereine, in denen er noch aktiv ist, weiterhin regelmäßig in Mittelhessen. Im Moment steht die Entscheidung noch aus, wo die weitere medizinische Ausbildung stattfinden wird; tendenziell zieht es ihn und seine Freundin nach Süddeutschland, der Abschied würde Neuffer jedoch schwerfallen, habe er Gießen und vor allem die Menschen, die das Leben in der Stadt gestalten, in den Jahren seines Studiums sehr schätzen gelernt.

Konkrete Meilensteine, auf die sich Niklas Neuffer freuen kann, stehen zum Jahresende an. Ende November wird „Nilpferdson und Erdmannson“ gedruckt und versendet, bis Ende August kann man sich noch Exemplare über die Webseite sichern. Und zu Weihnachten möchte er noch ein zweites Geschenk an sich selbst unter dem Weihnachtsbaum liegen haben – die fertig korrigierte und überarbeitete Doktorarbeit, mit der das Ganze ja überhaupt erst angefangen hat.

Weitere Infos und Vorbestellung unter: www.nilpferdson.de